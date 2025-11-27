El segundo de Allegri añade un nuevo apodo a Rabiot: así lo explica el jugador

Adrien Rabiot regresó a Italia este verano tras una etapa corta pero fructífera en el Marsella. Un incidente con un compañero de equipo llevó a De Zerbi a empujarlo hacia la rampa de salida, y el francés acabó recalando en el Milan en las últimas horas de mercado.

El centrocampista inició un nuevo reto en Italia, esta vez con los ‘rossoneri’, con quienes busca añadir otro 'Scudetto' a su colección personal. De momento, lo que sí ha sumado es un nuevo apodo, una constante a lo largo de la carrera del de Saint-Maurice.

En su etapa en el PSG lo apodaban 'Le Duc' (el duque, en francés), por su elegancia sobre el campo, pero también por su carácter orgulloso, incluso arrogante, que le llevó a protagonizar algunos choques de poder tanto con el club parisino como con la selección.

Rabiot y Chivu, técnico del Inter / Spada/LaPresse / LAP

En 2019 cambió París por Turín y pasó a ser conocido como 'The Duke'. Aunque al principio despertó cierto escepticismo en la Juventus, Allegri supo aprovechar su físico y su inteligencia táctica hasta convertirlo en una pieza clave en el centro del campo.

Precisamente el técnico italiano, con el que ahora se ha reencontrado en el Milan, fue quien le puso otro apodo: 'Crazy Horse' (caballo loco), que el propio jugador adoptó con gusto. "Me representa bien cuando estoy en el campo", explicó en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Ahora, Marco Landucci, segundo de Allegri, ha querido sumarse a la lista: "Para Landucci, he sido 'Sr.' desde mi época en la Juve, me parece bien", comentó Rabiot orgulloso.