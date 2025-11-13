El secreto de Inglaterra para el Mundial: zapatillas que conectan el cerebro con los pies y potencian la concentración de los jugadores de Tuchel

La selección inglesa de fútbol ha sorprendido en su preparación para el Mundial al incorporar un elemento inusual en su equipamiento: unas zapatillas inteligentes llamadas 'Mind001', desarrolladas por Nike, que prometen mejorar la concentración y el rendimiento mental de los jugadores.

En los últimos entrenamientos, los dirigidos por Thomas Tuchel han aparecido usando este innovador calzado, que a simple vista parece un par de deportivas sin cordones, valoradas en unos 85 euros.

Sin embargo, el patrocinador oficial de Inglaterra asegura que estas zapatillas cuentan con sensores que envían impulsos desde las plantas de los pies hacia el cerebro, estimulando áreas relacionadas con la atención, la conciencia y la toma de decisiones.

Según declaró Eric Avar, vicepresidente y director creativo de Innovación, "Nike Mind es un nuevo concepto de zapatillas sensoriales que ayudan a despertar el pie, el cuerpo y la mente. Representa un nuevo paradigma de rendimiento y una nueva manera de mejorar potencialmente a atletas en el futuro".

Uno de los primeros en probarlas, Erling Haaland tiene clara la importancia del enfoque mental en el fútbol y valora positivamente la experiencia: "La concentración lo es todo en el fútbol. Con cada paso, pienso en las zapatillas y en lo que siento en mis pies, y eso es positivo. Me ayuda a equilibrar mi juego".

Nike Mind 001 / Nike

A pesar de que toda la plantilla inglesa las utiliza, el seleccionador Thomas Tuchel se mostró prudente al ser preguntado sobre el invento: "No sé mucho sobre estos zapatos. Me dijeron que les ayudan a concentrarse mejor en los entrenamientos si los usan, y espero que lo crean. Quizás lo más importante es que crean en ello".

El técnico reconoció que desconoce la base científica detrás del producto, aunque no descarta profundizar en el tema: "Tengo ganas de que mis jugadores me expliquen cómo es entrenar con ellas, pero aún no he encontrado el momento para asimilarlo”.

Aun así, Tuchel aseguró que probará las nuevas zapatillas, ya que siempre está "feliz de probar cosas".