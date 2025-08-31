Seattle Sounders - Inter Miami: horario y dónde ver la final de la Leagues Cup

La gran final de la Leagues Cup 2025 enfrenta esta madrugada del lunes 1 de septiembre a Seattle Sounders e Inter Miami en el emblemático estadio Lumen Field, en Seattle.

El duelo marca una cita histórica. Los Sounders, que buscan su primer título en este torneo, se verán las caras con un Inter Miami que aspira a reeditar el campeonato logrado en 2023. Además, ambos clubes ya aseguran su presencia en la Concacaf Champions Cup 2026, pero el triunfo otorgará el bonus de avanzar directamente a los octavos de final de ese certamen.

El camino de Inter Miami a esta final ha sido movido: Lionel Messi regresó de una lesión en semifinales y, en menos de quince minutos, marcó dos goles decisivos y asistió en el tercero para dar vuelta el partido ante Orlando City por 3-1.

Por su parte, Seattle ha sido sólido de principio a fin: arrasaron en la primera fase y eliminaron con autoridad a LA Galaxy en semifinales. Esta final también representa la una oportunidad para el club de llegar a lograr ganar todos los trofeos posibles para una franquicia de la MLS, ya que este torneo que enfrenta a los equipos de la MLS con los de la Liga MX es el único que falta en sus vitrinas.

HORARIO DEL SEATTLE SOUNDERS - INTER MIAMI DE LA FINAL DE LA LEAGUES CUP

La final de la Leagues Cup 2025 entre Seattle Sounders e Inter Miami se disputa hoy en el Lumen Field de Seattle, con inicio a las 02:00h CET horario peninsular en España, que serán las 17:00h PT en la costa oeste de EE.UU., la hora local del partido.

DÓNDE VER DEL SEATTLE SOUNDERS - INTER MIAMI DE LA FINAL DE LA LEAGUES CUP

El partido entre Seattle Sounders e Inter Miami de la final de la Leagues Cup 2025 se puede seguir en directo en todo el mundo en el MLS Season Pass en Apple TV, donde está disponible con comentarios en inglés y español, así como en plataformas tradicionales en Estados Unidos como Univisión y TUDN.