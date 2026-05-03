El Scudetto, al caer: el Inter puede ser campeón hoy

Christian Chivu está a un paso de la historia. El técnico rumano, que llegó al Giuseppe Meazza en junio del año pasado con la difícil misión de relevar a la leyenda Simone Inzaghi, está a tan solo un punto de proclamarse campeón de la Serie A con el Inter de Milán y alzar su primer gran título como entrenador.

Casualidades del destino, el primer Scudetto de Chivu podría llegar este domingo en San Siro frente al Parma (20.45 horas), precisamente el club que apostó por él en los banquillos tras su etapa como entrenador en las categorías inferiores del conjunto 'nerazzurri'. Cumplió y con nota en el Ennio Tardini, donde protagonizó la remontada de un equipo al que cogió en zona de descenso y al que llevó hacia la salvación.

Ahora, un año más tarde, el que fuera futbolista devolverá el reinado al Inter (sea esta tarde o la semana que viene) dos temporadas después de su último título liguero, transformando totalmente a un equipo capaz de destronar al Nápoles como campeón de Italia para sumar su vigesimoprimer campeonato liguero y el tercero de los últimos seis años.

Las cuentas del Inter

Tras el empate del Nápoles este sábado en el feudo del Como (0-0), al Inter le bastaría con sumar un punto en casa frente al Parma para proclamarse campeón de Italia.

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En caso de empatar, a falta de tres jornadas y 9 puntos en juego, los 'nerazzurri' alcanzarían las 80 unidades y le sacarían diez al cuadro napolitano y un mínimo también de diez puntos al Milan en caso de que los 'rossoneri' ganen su partido, por lo que la distancia con ambos ya sería suficiente.