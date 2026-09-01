Scott McTominay, baja con el Nápoles: tendrá que someterse a una intervención cardíaca

El centrocampista del Nápoles, Scott McTominay, estará de baja durante los próximos días después de que se le haya sido diagnosticado con "una arritmia leve y benigna", según confirmó este martes el club italiano.

En el breve comunicado del club, se indica que el futbolista escocés será sometido a una intervención de ablación en los próximos días con el objetivo de corregir la alteración del ritmo cardíaco que sufre.

El Nápoles ha informado de que McTominay permanecerá apartado de los terrenos de juego durante las siguientes semanas y, si se cumplen los plazos previstos, podrá volver a estar disponible una vez finalice el próximo parón internacional, previsto entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

"A raíz de la aparición de una arritmia leve y benigna, Scott McTominay se someterá en los próximos días a una intervención de corrección mediante abalación (PFA). El futbolista volverá a estar disponible tras el parón por los partidos internacionales", dice el comunicado del club napolitano.

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McTominay se ha convertido en una de las piezas importantes del equipo de Antonio Conte desde su llegada al fútbol italiano procedente del Manchester United. El escocés tuvo un papel destacado en la conquista del 'Scudetto' durante su primera temporada en Italia.