Schlotterbeck estalla y se acerca su salida

Nico Schlotterbeck no está pasando sus mejores días en el Borussia Dortmund. Envuelto en especulaciones y rumores que lo sitúan lejos del conjunto alemán, el central germano fue criticado por su actuación, pero especialmente por la del equipo en el empate ante el Bodø/Glimt en la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League.

El conjunto alemán no pudo pasar del empate a pesar de haberse adelantado en el marcador en dos ocasiones. Tras el partido, Schlotterbeck decidió dar la cara como capitán del Dortmund y realizó unas declaraciones que no dejaron a nadie indiferente. El defensor germano cargó contra sus compañeros y lanzó duras acusaciones por el mal momento que atraviesa el equipo.

"Tras ir ganando 1-0, empezamos a jugar de forma extremadamente descuidada, nuestros primeros toques fueron increíblemente malos. Cada uno jugaba a su manera. Los jugadores que entraban perdían todos los balones. Siempre digo que una mentalidad ganadora consiste en sentenciar el partido. No lo conseguimos. Hicimos trompos delante del portero, regateamos a uno o dos jugadores e intentamos que pareciera bonito. Pero no fue suficiente", señaló.

Schlotterbeck también fue muy crítico con la actitud del equipo: "Jugamos la Champions League . Es demasiado poco. Podríamos haber ido a por 13 puntos hoy. Creo que algunos no se dieron cuenta de lo importante que es. Por eso esto no es solo amargo, es realmente malo".

El defensor ejerció de capitán y explicó el mensaje que mandó al equipo en el descanso del partido. "Dominar el partido es cuestión de calidad. Si no lo haces y concedes el empate 2-2 con un saque de banda en inferioridad numérica y no despejas el balón, no es suficiente. Hay que hablar de ello. Se lo dije en voz alta al equipo en el descanso", admitió.

Además, cargó contra los compañeros que salieron desde el banquillo: "Cuando entras en el minuto 60, me esperaba 30 minutos a toda máquina. Todo pintaba bien, combinamos un poco por la derecha y por la izquierda. Pero hay que matar. No lo hicimos".

Y, para acabar, volvió a cargar contra el equipo por la actitud mostrada. "Algunos no se dieron cuenta de lo importante que era el día de hoy. Porque ahora hay que ganar los dos partidos que quedan de la fase liga. De lo contrario, no se estará entre los ocho primeros, jugaremos dos partidos más y todos se quejarán de que se juegan demasiados".

Estas palabras parecen alejar aún más a Schlotterbeck del Borussia Dortmund. Con el interés de Liverpool, Barça e incluso del Real Madrid, la salida del central germano el próximo verano es cada vez más una posibilidad real. Aunque tiene contrato con el conjunto alemán hasta junio de 2027, se ha cansado de no competir al máximo nivel y desea luchar por todos los títulos.