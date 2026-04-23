Schjelderup, el jugador del Benfica culpable de difundir un vídeo sexual con menores, podrá ir finalmente al Mundial

Andreas Schjelderup, el joven jugador de 21 años que se está saliendo en el SL Benfica, recibió el visado que le permitirá viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial de 2026, según informa la Federación Noruega de Fútbol (NFF). Asimismo, la última palabra la tiene el seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, que ya busca un hueco para el atacante en el esquema de la Copa del Mundo.

El extremo de las 'Águilas', internacional en 10 ocasiones con Noruega, está siendo uno de los jugadores más destacados de esta temporada en el Benfica; con 9 goles y 5 asistencias en 39 partidos de la Liga Portugal, es una pieza clave para José Mourinho. No obstante, Schjelderup era duda para el Mundial por difundir un vídeo ilegal con contenido sexual de menores, por el cual recibió una condena de 14 días de prisión en noviembre del año pasado.

Sin embargo, el incidente ocurrido durante su etapa hace unos tres años en el Nordsjaelland, Dinamarca, se resolvió beneficiosamente para el jugador. La justicia danesa ha absuelto al jugador noruego de la pena de prisión y ha recibido un año de libertad condicional en donde no tendrá que realizar trabajos comunitarios.

Andreas Schjelderup del Benfica celebra un gol contra el Sporting en Lisboa, Portugal / EFE/MIGUEL A. LOPES

La favorable sentencia tiene mucho que ver con la actitud del extremo del Benfica, que aceptó las consecuencias y confesó los hechos en donde se le vio arrepentido. "Recibí el vídeo por Snapchat como una broma de mal gusto. Luego lo reenvié a un grupo de cuatro amigos y seguí con esa broma. Solo lo vi unos segundos. No vi el vídeo completo, pero entiendo que había algo sexual y que aparecían dos chicos jóvenes", expuso Schjelderup ante el tribunal danés.

"No pensé en las consecuencias. Lo que hice fue ilegal. Espero ser condenado y recibir una pena suspendida", añadió el delantero. Ahora, con todo en regla, Schjelderup podría formar parte de una selección con estrellas como Erling Haaland o Alexander Sørloth, haciendo del ataque de Noruega un 'dolor de muelas' para los defensas mundialistas.

Comunicado de Schjelderup en Instagram sobre los hechos

"En primer lugar, me gustaría disculparme con las personas afectadas por el video. Luego, a mis amigos, familiares, empleadores, mi país y todos los fanáticos que decepcioné.

En este punto, me gustaría poder retroceder en el tiempo y corregir el error. Nunca antes había hecho nada ilegal ni había tenido contacto con la policía, así que esto ha sido un shock para mí durante mucho tiempo.

Asumo toda la responsabilidad por lo que sucedió y lo que hice, pero es importante para mí que conozcan el contexto del episodio.

En ese momento, vivía en Dinamarca. Recibí un video corto y, sin pensarlo dos veces, se lo envié a un amigo unos segundos después. Siempre hemos intercambiado chistes y memes, como hacen muchos adolescentes. Cuando recibí este video y lo reenvié, lo hice como de costumbre, sin darme cuenta de que este era diferente. Solo vi los primeros segundos, no lo que el video realmente mostró después de un tiempo.

Mi amigo, que vio el video unos segundos después, inmediatamente dijo que era ilegal enviarlo, así que lo eliminé de inmediato.

Desafortunadamente, en ese momento, no pensé en las consecuencias, ni en que podría ser ilegal compartirlo. Debería haber entendido la gravedad de la situación, pero no lo hice en ese momento. La única explicación que tengo es que me sorprendió ver lo que parecían ser dos jóvenes en un video con calidad obsoleta y se lo reenvié a un amigo sin pensarlo dos veces.

Mi intención no era publicitar nada ni dañar a las personas involucradas. Fue un error estúpido y puntual, que lamento profundamente. Cuando la policía danesa se puso en contacto conmigo este año sobre el caso, dije la verdad y cooperé durante todo el proceso. Me han acusado del delito y probablemente seré sentenciado pronto, muy probablemente a una sentencia suspendida.

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No tengo excusas. Lo que hice en Dinamarca en ese momento fue ilegal y no está bien. Asumo toda la responsabilidad por esto y espero que mi error pueda llevar a otras personas a no cometer el mismo error después de escuchar o leer mi historia. Espero que lo pienses dos veces antes de compartir algo que no debería compartirse".