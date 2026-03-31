Scaloni, roto por Panichelli: abandonó la rueda de prensa al borde de las lágrimas

A Joaquín Panichelli le tocó vivir la faceta más cruel de este deporte no una vez, sino dos. El argentino, uno de los delanteros más en forma de la temporada, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en julio de 2023 que le impidió brillar en el Deportivo Alavés. Se marchó cedido a un Mirandés que rozó la épica y en el que dejó huella a base de goles, y se ganó a pulso ser la gran apuesta veraniega del RC Strasbourg. El fútbol le debía una y estaba siendo una de las sensaciones del curso. Máximo goleador de la Ligue 1, recibió la merecidísima llamada de Lionel Scaloni. Una nueva lesión de cruzado, esta vez en la rodilla derecha, le obliga a decir adiós al Mundial.

“Los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. ¡Mucha fuerza, Joaco! Estamos con vos", indicó la cuenta oficial de la selección argentina el pasado viernes.

La lesión se produjo de manera fortuita durante la sesión de entrenamiento del jueves cuando, al disputar un balón, realizó un movimiento que provocó una torsión en la pierna derecha. Le tocará afrontar un largo periodo de recuperación, estimado entre seis y ocho meses.

No solo no podrá estar en una Copa del Mundo para la cual contaba con serios números para ser convocado, sino que se pierde el tramo decisivo del curso con un Strasbourg que marcha octavo en la Ligue 1 y tiene la eliminatoria de cuartos de final de la Conference League ante el Mainz 05 por delante.

"Un reto"

Cumplió un sueño el pasado mes de noviembre: debutar con la Albiceleste. Y no lo hizo de cualquier manera, pues saltó al césped en los minutos finales del triunfo ante Angola en Luanda para sustituir al mismísimo Lionel Messi. "Para él era un sueño jugar con Argentina y ya entrar por Messi fue tremendo", aseguraban desde su entorno más cercano a SPORT.

Su estelar rendimiento, como no iba a ser de otra forma, había captado el interés de varios gigantes europeos, entre ellos el Atlético de Madrid. El fútbol, como la vida misma, es injusto y a Panichelli no le queda otra que centrar todas sus fuerzas en su recuperación para volver aún más fuerte. Lógicamente, los primeros días fueron duros, pero cambió el chip rápidamente y "lo toma como un reto".

Panichelli, con Messi en el Martínez Valero / @joaco_panichelli

Scaloni, emocionado

A quién si se le vio visiblemente afectado fue a su seleccionador, Lionel Scaloni. “Hablamos con él. Después de que le dieran el resultado, se tomó el tiempo de venir al predio cuando se podría haber quedado en el hotel. Fue muy emotivo y tenía razón en todo lo que dijo: no se lo merecía”, expresó en la previa del amistoso ante Zambia.

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Conmovido, puso en valor su esfuerzo y compromiso: “Es un laburante de esto, se lo había ganado. Es un chico joven que contagia mucho”. Su emoción fue tal que decidió poner fin a su comparecencia de forma repentina: “Listo, ya no hablo más”, dijo antes de levantarse y retirarse.