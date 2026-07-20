Scaloni rompe a llorar con un mensaje que suena a despedida

Lionel Scaloni se ha vaciado durante este Mundial 2026. Las lágrimas del seleccionador argentino han sido un denominador común en cada eliminatoria, en cada épica remontada de una Albiceleste que se plantó en la final con más problemas de los previstos ante selecciones, a priori, menores.

El entrenador no pudo repetir el éxito logrado en Qatar, pero se marcha del torneo con la cabeza alta, del haber exprimido al máximo un grupo que, durante muchos encuentros, estuvo a lomos del mejor futbolista de la historia: Leo Messi.

Scaloni, con contrato hasta diciembre de 2026 con Argentina, dejó entrever su adiós al combinado nacional tras un ciclo exitoso. Con él al mando, la Albiceleste volvió a coronarse campeona del mundo, además de sumar el título de la Copa América en 2021 y la Finalíssima 2022.

Tras el partido, ya tocado, asumió la superioridad de España durante el partido. "Me quedo con lo que hemos hecho para llegar hasta aquí. Somos grandes en la victoria y también tenemos que serlo en la derrota. Demostramos hoy que sabemos perder. Agradecer a todos porque dimos todo. Ellos fueron mejores".

Ya en la rueda de prensa, preguntado por su futuro al mando de la selección argentina, Lionel Scaloni explicó que "yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y siento la necesidad también de pensar, porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto. Yo al presidente le estoy agradecido por haberme dado esta oportunidad".

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"Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado...", expresó antes de romper a llorar y abandonar la rueda de prensa con un aplauso de los periodistas y un mensaje que suena a despedida.