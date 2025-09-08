Scaloni, sobre la presencia de Messi en el Mundial: "Hay que dejarlo tranquilo"

Cada gesto o palabra de Lionel Andrés Messi Cuccittini siempre altera el mundo futbolístico. Sus palabras el pasado jueves tras su último partido en Argentina con la 'albiceleste' sobre su presencia en el próximo Mundial dejaron a todos los aficionados en shock. "Por edad, lo más lógico es que no llegue", dijo Leo. La prensa argentino enloqueció y, en cuanto han podido, se 'han lanzado' a por Scaloni para conocer la opinión del seleccionador. "No hablé del Mundial con Leo" ha explicado, además de avisar que "hay que dejarlo tranquilo".

Argentina se prepara para disputar el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador (10 de septiembre, 01:00) y finalizar un clasificatorio prácticamente inmaculado: 38 puntos (12 victorias 2 empates y 3 derrotas) y diez de ventaja sobre el segundo clasificado, Brasil. En la rueda de prensa previa, la expectativa era máxima por ver cuál era la primera reacción de Lionel Scaloni y no ha decepcionado. "En cuanto a Leo, no hablé del Mundial. Sé lo que declaró. Sé que va a tomar con tranquilidad todo este tiempo y que así lo merece", manifestó.

En cuanto a la lista del Mundial, también declaró que "tenemos una base, todos lo saben. Una cantidad de jugadores que siempre es la misma y no saldrá mucho de ahí. Y a partir de que nos digan cuántos jugadores serán parte en la lista del Mundial tomaremos decisiones". Respecto a caras nuevas, el técnico de la vigente campeona del mundo expresó que, dependiendo de las plazas libres que tengan por lesiones u otros motivos, "siempre estamos abiertos".

Elogios para España y de la Fuente

La presencia de Messi no fue el único tema relacionado con el Mundial que fue protagonista en la rueda de prensa. También fue preguntado por los posibles contrincantes para ganar la Copa Mundial de Fútbol 2026, con especial mención para la España de Luis de la Fuente, de quien se deshizo en elogios: "Vi el partido (contra Turquía) y la verdad que están haciendo un trabajo increíble con Luis. Es una de las mejores selecciones y creo que juegan un fútbol que al hincha le gusta". No obstante, cada cosa a su debido tiempo: "También hay otras que son muy buenas, pero llegado el Mundial se analizará".