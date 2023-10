Scaloni: "A Leo Messi lo he visto bien"

En la rueda de prensa previa al partido contra Paraguay, el seleccionador argentino ha comentado que Leo Messi se encuentra bien, aunque no garantiza su titularidad "Aunque no juegue con su equipo, a nosotros no nos perjudica mucho, va a estar con entrenamientos y partidos"

Hace casi un año, Argentina se consagró como la mejor selección del mundo tras ganar el Mundial de Qatar contra Francia. Pero ahora, el equipo de Scaloni tendrá que volver a jugar una fase de clasificación para defender el título en el mundial de 2026. Tras sus primeras victorias en las eliminatorias contra Ecuador (1-0) y Bolivia (0-3), la selección jugará este viernes contra Paraguay, pero Scaloni avisa: La presencia del 10 en el once titular no está garantizada.

"Lo he visto bien y hablaré con él antes del entrenamiento para definir si juega desde el inicio o no. Tenemos que estar convencidos de que puede jugar. Él está bien, aparentemente no tiene ningún problema" comentó el técnico argentino en la rueda de prensa previa al partido.

Cabe recordar que el astro argentino acaba de salir de una lesión y jugó sus primeros minutos hace una semana con el Inter de Miami en el partido contra el FC Cincinnati, aun así, Messi no pudo ayudar a su equipo a conseguir la victoria y los de Beckham se han quedado matemáticamente fuera de los playoffs de la MLS.

Ahora Messi estará sin jugar 4 meses con su equipo, a no ser que encuentren una fórmula para poder jugar partidos amistosos para comenzar a pensar en la temporada 2024 de la Major League Soccer. Aunque Scaloni ha explicado que no tiene miedo a que su estrella pierda su forma física:

"En lo que concierne a la selección va a estar en movimiento hasta la fecha FIFA siguiente, a nosotros no nos perjudica mucho, va a estar con entrenamientos y partidos, no es un problema. Sobre lo que pasará después no hablé, tendrá sus merecidas vacaciones y volverá a entrenar con su equipo más adelante, pero en la Selección no trastoca mucho los planes".