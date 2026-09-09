Scaloni, más lejos de seguir como seleccionador de Argentina

En el fútbol, como en la vida, todos los ciclos están destinados a terminar tarde o temprano, y la Selección de Argentina parece estar viviendo el fin de una de sus mejores etapas desde el punto de vista futbolístico. Tras 28 años sin ganar un solo título, la albiceleste encadenó cuatro trofeos consecutivos, al proclamarse campeona de América en 2021, campeona de la Finalissima en verano de 2022, campeona del mundo en diciembre de 2022 y bicampeona de América en 2024.

Ahora, con el mejor futbolista de toda su historia, Leo Messi, habiendo anunciado de manera oficial que su etapa a nivel internacional ha finalizado, se avecinan tiempos de cambio en un proyecto que parece haber llegado a su fin tras perder la final de la Copa del Mundo ante España. Lejos de recibir noticias alentadoras tras el adiós del '10', desde Argentina el periodista Gustavo Yarroch explicó en 'Radio La Red' que la renovación del seleccionador Lionel Scaloni se antoja difícil.

"La renovación de Scaloni está complicada"

Tras sucumbir en la gran final del Mundial ante 'La Roja' por un gol de Ferran Torres en la prórroga y quedarse a las puertas del bicampeonato, el técnico que había devuelto la gloria a Argentina ya dejó entrever que su etapa en el banquillo nacional podía terminar tan pronto como finalice su vinculación contractual. "Hasta diciembre voy a seguir. Después voy a hablar con el presidente, Claudio Tapia. La idea es relajar y parar un poco. Hasta diciembre seguiré y después seguramente corte. No sé si se va a poder hacer algo más grande que esto y hay que ver. Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo", afirmó de manera sorpresiva Scaloni tras la final.

Scaloni, tras perder contra España / CHRISTOPHER NEUNDORF

Además, más allá de dejar en entredicho su continuidad, el técnico expuso algunas de las claves que le provocan dudas sobre poder repetir los éxitos recientes: "Para seguir se necesitan un montón de cosas: volver a resetear, a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma… lo siento".

Ahora, dos meses después de la dolorosa derrota ante la selección española y a poco más de tres meses de que su contrato llegue a su fin, Gustavo Yarroch no parece invitar al optimismo respecto a su continuidad. "Lo que me reconocen a mí es que la renovación de Scaloni está complicada a poco más de tres meses del fin del contrato del técnico, hoy subcampeón del mundo", comentó el periodista en 'Radio La Red'. Eso sí, Yarroch añadió que, según su información, el principal escollo no tendría que ver con lo económico, sino con el proyecto en sí.

Si bien por el momento todavía no se ha comunicado de manera oficial que Lionel Scaloni haya tomado ninguna decisión respecto a su futuro, lo cierto es que, con el paso de las semanas y habiendo perdido a su mayor argumento a nivel futbolístico, como seguía siendo un Lionel Messi de 39 años, no parece sencillo que el entrenador decida continuar.