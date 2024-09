Scaloni: "Di María es uno de los mejores de la historia"

El seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, se refirió este miércoles al delantero Ángel di María, quien será homenajeado en el marco del partido contra Chile, correspondiente a las eliminatorias mundialistas, y opinó que es "uno de los mejores de la historia y ha dejado un legado imborrable".

En una rueda de prensa en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza (provincia de Buenos Aires), el técnico habló así del homenaje que 'el Fideo' recibirá este jueves, antes del duelo Argentina-Chile, correspondiente a la séptima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, tras su retirada de la Albiceleste, concretada después de la Copa América de Estados Unidos.

"Ha dejado un legado imborrable"

Scaloni consideró que el exjugador del Real Madrid y del Paris Saint-Germain "ha sido un futbolista para la selección de los mejores de la historia y ha dejado un legado imborrable", por lo que "merece un homenaje de su gente, con su gente, en Argentina y así lo va a tener".

"Todos tienen, de alguna manera, que agarrarse de lo que él ha hecho: no rendirse nunca, no darse por vencido, pasar momentos complicados, de eso trata la vida y el fútbol. Ha dejado, más allá de los títulos, un legado imborrable y, además de eso, es un chico espectacular, con ascendencia en un grupo", dijo.

En opinión del técnico, "es un mérito de él" hacerse un hueco en el equipo nacional, por "no bajar los brazos, no tener mala cara, saber lo que supone jugar con esa camiseta y transmitir eso a los compañeros", al margen de ser o no convocado y de jugar más o menos minutos. Consultado sobre su lugar en el escalafón del fútbol argentino, Scaloni dijo que "no sabría decir", pero, sin duda, "de los mejores de la historia".

"Lo buenísimo es que está dentro de la historia y nos ha dado una gran alegría en los últimos tiempos", aseveró. El de Pujato dejó claro que, desde el comienzo, descartó la idea -difundida en medios locales- de que Di María jugara 11 minutos del partido, en alusión al número de su camiseta.

"Hay que respetar al rival"

"La primera idea era que él juegue el último partido, todo lo que fuera necesario, nunca que fuera unos minutos. El partido es lo suficientemente importante para tomarlo de esa manera", aseveró Scaloni, quien agregó que "al rival hay que respetarlo y esa idea nunca estuvo".

No obstante, indicó que el futbolista del Benfica "la tenía clara" y no quería volver a vestir la camiseta con la que obtuvo un Mundial absoluto (2022), dos Copas América (2021 y 2024) y la Finalissima 2022, todas bajo la dirección de Scaloni. "Ha sido un final de película", agregó. También recordó al portero de River Plate Franco Armani, quien esta semana informó de que su paso por la selección argentina ya es "un ciclo terminado".

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina / AP

"Todos se acuerdan del penalti de Paraguay (2019). No me quedo sólo con eso, me quedo con un legado espectacular, un tipo recontraquerido en el grupo, muy profesional y que siempre ha tirado para adelante, incluso cuando no le ha tocado jugar y ha sido importantísimo", indicó.

Argentina, líder de las eliminatorias, con 15 puntos en 6 jornadas, afronta esta semana una doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026: en casa contra Chile el jueves 5 y de visitante ante Colombia el martes 10.