Scaloni descarta a seis campeones del mundo en la prelista de Argentina para el Mundial

Lionel Scaloni ya ha definido la prelista de Argentina para el Mundial 2026. El seleccionador albiceleste confirmó una nómina inicial de 55 futbolistas de la que saldrán los 26 elegidos definitivos para defender el título conquistado en Catar 2022. La gran sorpresa ha sido la ausencia de hasta seis campeones del mundo: Franco Armani, Juan Foyth, Ángel Di María, Ángel Correa, Papu Gómez y Paulo Dybala.

Dybala y Correa: las sorpresas

En el caso de ‘La Joya’, el atacante de la Roma ha vivido una temporada marcada por las lesiones y la irregularidad, culminada recientemente con una operación de rodilla que ha condicionado su tramo final de curso. El argentino ha firmado 3 goles y 3 asistencias en 25 partidos, cifras alejadas de su mejor versión.

Lionel Messi escucha a Paulo Dybala en un entrenamiento de la selección argentina en Doha / RUNGROJ YONGRIT

La situación contractual de Dybala también genera incertidumbre, ya que finaliza contrato el próximo 30 de junio y el futbolista dejó unas declaraciones sorprendentes a 'Sky' expresando que el duelo ante la Lazio "probablemente sea" su último partido con la camiseta de la Roma, ya que nadie del club se ha puesto en contacto con él para hablar de su renovación. Todo ello podría haber pesado en la decisión final de Scaloni de no contar con él para el Mundial 2026.

Con Foyth lesionado del tendón de Aquiles, la otra sorpresa ha sido el ex del Atlético Ángel Correa, que ha logrado buenos números durante esta temporada. 'Angelito' lleva 18 goles y 13 asistencias en 48 encuentros con Tigres, pero estos datos no han servido para que Scaloni cuente con el ágil delantero argentino.

Puede ser que la competitividad del fútbol mexicano haya sentenciado a Correa, ya que el técnico argentino ha preferido contar en el ataque con Gianluca Prestianni, que se perderá los dos primeros encuentros del torneo debido a la sanción impuesta por la FIFA tras la polémica con Vinícius si finalmente está entre los 26 escogidos.

Las 'dudas' para el Mundial

Varios jugadores de peso para Scaloni llegan 'tocados' en el último tramo de temporada, lo que podía complicar su participación en el Mundial. Cristian ‘Cuti’ Romero, pieza clave en la defensa de Argentina, se recupera de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha sufrido el 12 de abril ante el Sunderland que lo dejará hasta un mes más de baja y llegará con poco margen al debut mundialista de la selección albiceleste, previsto para el 16 de junio frente a Argelia en Kansas.

El jugador argentino Cristian Romero, del Tottenham, celebra el 1-1 durante el partido entre Newcastle United y Tottenham Hotspur / EFE/ADAM VAUGHAN

El resto de incógnitas radican en jugadores del 'Cholo' Simeone. Nicolás González arrastra molestias musculares desde la ida de Champions League en donde el Atlético de Madrid enfrentó al Arsenal. Su recuperación está prevista para mediados de mayo, pero puede llegar justo para el Mundial si las molestias se complican.

Julián Álvarez, tras su lesión en Champions League / AFP7 vía Europa Press

En el caso de Julián Álvarez, referente de esta selección junto a Leo Messi, también terminó tocado tras la semifinal de Champions ante el Arsenal. Un golpe en el tobillo izquierdo, en donde ya tenía molestias, condicionó su rendimiento y le obligó a pedir el cambio. Sin embargo, el periodista argentino Gastón Edul confirmó que no hubo lesión y que el cambio fue preventivo tras el golpe en el tobillo afectado.

Por último, también preocupa Nahuel Molina. El lateral rojiblanco sufre molestias en el isquiotibial izquierdo tras el partido contra el Celta de Vigo de este 10 de mayo. Molina no jugará los tres partidos restantes de LaLiga para priorizar su recuperación de cara al Mundial, pero el tiempo estimado de baja es desconocido.

Las dudas físicas en defensa podrían abrir la puerta a nuevos nombres como Mariano Troilo o Tomás Palacios, dos futbolistas que ganan puntos ante la falta de certezas en la zaga argentina. Con el 1 de junio como tiempo límite para la lista definitiva, surgen varias incógnitas para Scaloni, que tendrá que decidir si decantarse por 'los de siempre', aunque no estén al 100%, o jugársela con nuevas e inexpertas incorporaciones.