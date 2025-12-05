Scaloni deja en el aire la Finalissima: "De la Fuente tampoco tiene confirmación"

El mundo del fútbol centra su mirada hoy en el sorteo de los emparejamientos del Mundial de Estados Unidos, que se disputará entre el 9 de junio y el 18 de julio del 2026. En la antesala de esta importante cita, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, atendió a los medios para repasar diferentes temas de la actualidad albiceleste de cara a la cita mundialista.

Preguntado por las preferencias en el sorteo, Scaloni evitó mojarse y destacó la dificultad de las eliminatorias en un torneo de la magnitud del Mundial: "A partir de cuartos siempre te van a tocar rivales fuertes e incluso antes si a alguno le va mal la fase de grupos. Así que va a estar complicado".

Argentina llega al Mundial como vigente campeón tras alzar el trofeo en Qatar 2022 después de superar a Francia en la tanda de penaltis. Pese a ese éxito, Scaloni y su Argentina no se conforma y quieren ir a por más. "Seguimos batallando, como si no hubiésemos ganado nada. Es lo que tiene que hacer cualquier futbolista, seguir intentando ganar", explicó.

También se pronunció acerca de algunas incógnitas que plantea el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, como los horarios o los largos desplazamientos: "No sé el tema de los horarios. Si nos guiamos por el Mundial de Clubes puede preocupar pero esperemos que lo puedan corregir. Algún desplazamiento grande habrá que hacer, lo de Qatar es único y era muy cómodo también para los aficionados".

La Finalissima, en duda

Dejando a un lado el Mundial, Argentina tiene por delante el reto de la Finalissima contra España. Este partido estaba previsto para marzo de 2026, sin embargo, su realización parece estar completamente en el aire, especialmente tras las declaraciones de Scaloni.

"No es tanto por la incomodidad (la disputa en marzo). Creo que se podría haber jugado antes, estamos a la espera. Hablé con Luis de la Fuente, que además de seleccionador de España es mi amigo. Me dio el curso de entrenador y tampoco tiene confirmación", señaló el seleccionador de la albiceleste.