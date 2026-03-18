Scaloni anuncia la lista de Argentina con Messi, Prestianni y sin Mastantuono

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, incluyó este miércoles a Gianluca Prestianni, al capitán Lionel Messi y algunas novedades en defensa en la convocatoria para el amistoso ante Guatemala del próximo 31 de marzo, programado tras la cancelación de la Finalissima ante España y para el cual no contará con Franco Mastantuono.

Para este encuentro, que se disputará en la Bombonera y marcará el último duelo de la Albiceleste ante su público previo al Mundial, Scaloni citó a la mayoría de sus principales figuras y convocó por primera vez a los defensores Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, de Racing Club, en busca de alternativas pensando en la cita mundialista.

La selección Argentina confirmó esta misma semana un partido amistoso ante Guatemala programado para el día 31 de marzo, fecha en la que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había propuesto disputar la 'Finalissima' ante España, choque que fue finalmente cancelado al no llegar a un acuerdo entre el campeón de América y el campeón de Europa, además de la UEFA y la Conmebol que también quedaron enfrentadas.

En ese contexto, la selección que dirige Lionel Scaloni confirmó que disputará el encuentro amistoso ante los guatemaltecos en la mítica Bombonera, campo de Boca Juniors, tal como reveló en un comunicado en sus redes sociales.