Saúl Ñíguez reaparece con el Flamengo en medio de una complicada situación familiar: "Mi hijo está en la UCI"

Saúl Ñíguez reapareció con el Flamengo tras 4 meses de baja en el Campeonato Brasileiro de la Série A en medio de una situación familiar delicada, luego de superar la lesión en su talón izquierdo. El español sorprendió a los medios al terminar el encuentro cuando confesó que su hijo llevaba tres días hospitalizado.

El mediocampista español no pisaba los terrenos de juego desde el 17 de diciembre de 2025, en donde el Flamengo cayó ante el PSG en la final de la FIFA Intercontinental Cup en los penaltis (3-2). A principios de enero, Saúl fue intervenido del talón izquierdo tras arrastrar una lesión relacionada con el tendón de Aquiles y el síndrome de Haglund; hasta ahora, el español había permanecido incapacitado.

Esta madrugada, el exfutbolista del Atlético de Madrid acumuló minutos en el Brasileirão con la victoria ante el Bahia (2-0) tras 124 días sin poder disputar un partido con el Flamengo. Saúl salió once minutos, en donde dejó una asistencia en la jugada del segundo gol, dando un pase clave a Lucas Paquetá.

Después del encuentro, el español confesó a los micrófonos televisivos que “no están siendo días fáciles”, ya que su hijo mediano se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): "No ha sido fácil para mí porque mi hijo mediano está en la UCI, ha dormido en el hospital los últimos tres días, y yo hoy tenía que jugar. Fue duro, pero logré disfrutarlo".

"Estuve cuatro meses de baja, viendo a mis compañeros entrenar tan cerca y sin poder estar con ellos. No fue fácil mentalmente", añadió el español. Además, Saúl explicó el anhelo que siente por estrenarse en la competición brasileña: "Todavía no he marcado un gol oficial con el Flamengo y me gustaría que fuera en el Maracaná, con nuestra afición".

Historia de Saúl Ñíguez en agradecimiento a los aficionados del Flamengo / saulniguez

Tras finalizar el partido, el jugador del conjunto 'rubro-negro' regresó al hospital y publicó una foto en las historias de Instagram agradeciendo los mensajes de apoyo de los aficionados. A pesar de haber perdido la titularidad tras su lesión, Saúl manifestó que todavía no piensa en su puesto, sino que se ha centrado en la mejoría de su salud.

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Sin embargo, el español tendrá que demostrar que ha recuperado el nivel si quiere optar por un hueco en el once inicial.