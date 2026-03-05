El Santos de Neymar acepta una millonaria oferta y ya negocia su venta

El Santos de Brasil anunció haber aceptado una oferta no vinculante con el grupo SDC Sports LLC, poniendo en marcha las negociaciones para evaluar lo que el club ha llamado una "inversión", pero que dejaría al grupo inversionista con el control del club.

Se trata de una noticia que ha sacudido Brasil, porque implica dejar la gestión del club en manos de un grupo extranjero; entendiendo que se trata del equipo en el que surgieron figuras como Pelé o Neymar y que presume ser el segundo más ganador de la Serie A brasileña, así como tres veces campeón de la Libertadores.

De momento el club no está obligado a vender, ni SDC Sports a comprar, sin embargo, aceptar esta oferta no vinculante permite al grupo iniciar la debida diligencia para revisar a detalle los documentos legales sobre el estado financiero del club. Un proceso que puede extenderse a varios meses de evaluación, en los cuales también se puede avanzar en las negociaciones.

La oferta

Si bien el club no anunció los montos de la oferta recibida, medios brasileños reportan que sería de €350 millones, a cambio del 80% de las acciones del Santos.

Cabe destacar que también el grupo inversionista -- con sede en Estados Unidos, pero financiado por la familia Santo Domingo, de Colombia -- se someterá a una auditoría para evaluar si realmente dispone de la capacidad para adquirir al club y gestionarlo adecuadamente, pues uno de los puntos claves en la oferta es pagar las deudas del Santos, que escalan a un aproximado de €131 millones.

La posición del club

"El objetivo de estas negociaciones es fortalecer el funcionamiento general del Club, mejorar su desempeño competitivo, impulsar su marca, mejorar su posicionamiento en el mercado y acelerar el desarrollo de sus programas de fútbol profesional y juvenil", informó el Santos en un comunicado.

Hablar de Santos es hablar del club de mayor tradición en el fútbol brasileño, por lo que como base del acuerdo, en caso de concretarse la venta, SDC Sports tendría prohibido alterar la identidad del club, como lo son los colores, escudo, himno y su ubicación.

En caso de finalmente cerrarse el acuerdo, el Santos también deberá someterse al proceso de cambiar su forma jurídica y formar una nueva Sociedad Anónima de Fútbol (SAF), dado que actualmente opera como una asociacion civil sin fines de lucro. Este movimiento representará también un cambio en la gestión del club, donde la figura de la Asamblea General de Socios deberá cambiar a una Junta General de Accionistas.