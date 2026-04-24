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FÚTBOL INTERNACIONAL

Sancionan con dos puntos al West Brom por irregularidades financieras

Las irregularidades financieras datan de las tres temporadas anteriores a esta, en las cuales este club inglés perdió 64 millones de libras

El estadio del West Bromwich Albion

El estadio del West Bromwich Albion / @WBA

EFE

Londres

El West Bromwich Albion, equipo del Championship (Segunda división inglesa), ha recibido una sanción de dos puntos por parte de la EFL, la institución que rige las divisiones inferiores del fútbol inglés, por irregularidades financieras.

Esto implica que el West Brom, que tenía 52 puntos y era decimoctavo en la tabla, cae hasta el vigésimo lugar en la tabla y se queda con 50 unidades. Aún tienen un colchón de seis puntos respecto a la zona de descenso, con dos partidos por jugarse, por lo que si suma un punto más en total en estos choques habrán sellado su presencia en la segunda categoría del fútbol.

El West Brom ha publicado un comunicado rechazando la decisión y diciendo que no ha sido informado de la cuantía de la brecha financiera y que, si es menor de 2 millones de libras, sería la más pequeña en la historia del Championship y de la Premier League.

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Las irregularidades financieras datan de las tres temporadas anteriores a esta, en las cuales este club inglés perdió 64 millones de libras, lo que supone 22,5 millones más de los 41,5 millones que permite la liga. Sin embargo, la EFL permite una serie de deducciones en concepto de cantera, infraestructuras y el equipo femenino, lo que redujo la factura a algo menos de 2 millones.

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