Sancionan a Aubameyang por coger un extintor y rociar a un trabajador del Marsella

Pierre Emerick Aubameyang ha vuelto a quedar en el centro de la polémica en Francia. El delantero gabonés ha sido apartado por el Olympique de Marsella para el partido ante Le Havre después de protagonizar un incidente en el complejo deportivo de la Commanderie durante la concentración del equipo, según informó 'L’Équipe'.

El atacante del Olympique de Marsella cogió un extintor y roció a Bob Tahri, integrante de la dirección deportiva del club marsellés, en una noche especialmente tensa dentro de las instalaciones del equipo francés. Según las informaciones publicadas en Francia, también se vieron afectados objetos personales y parte de la habitación del dirigente.

La escena se produjo durante una concentración organizada antes de una jornada decisiva de Ligue 1 y terminó provocando la inmediata reacción del club.

Los dos copresidentes, el presidente interino Alban Juster y el presidente entrante Stéphane Richard, se reunieron con la plantilla el viernes al mediodía para analizar la situación antes de sancionar a Aubameyang, quien quedará fuera de la convocatoria para el partido del Olympique de Marsella contra Le Havre de este domingo.

El internacional gabonés, de 36 años, pidió disculpas tanto a Tahri como a la directiva del Marsella y aseguró que únicamente quería “animar el ambiente”, según varias fuentes cercanas al club francés.

Roberto De Zerbi, muy molesto con la actitud del vestuario en las últimas semanas, respaldó la decisión disciplinaria en un momento especialmente delicado para la entidad. La tensión lleva semanas creciendo en el Vélodrome y el Marsella se ha descolgado de la pelea por los puestos nobles del campeonato después de un tramo final de temporada muy irregular.

Aubameyang, de 36 años, regresó este curso al Marsella tras su aventura en Arabia Saudí y había arrancado la temporada dejando buenas sensaciones. El delantero gabonés incluso recuperó protagonismo en ataque durante el primer tramo del campeonato, aunque su rendimiento cayó junto al del resto del equipo en la segunda vuelta. Entre todas las competiciones suma 13 goles y 10 asistencias esta campaña, lejos de las cifras que firmó en su anterior etapa en el club francés.

Noticias relacionadas

La figura de Aubameyang siempre ha estado rodeada de un fuerte liderazgo dentro del vestuario, pero también de episodios de indisciplina a lo largo de su carrera. En el Arsenal ya fue apartado por Mikel Arteta tras varios retrasos y problemas internos antes de acabar saliendo rumbo al Barça. Ahora, en Marsella, vuelve a quedar señalado en un momento especialmente delicado para el club francés.