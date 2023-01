Sancionan 15 meses a un entrenador por comentarios racistas

La FA concluye que John Yems no es un individúo racista conscientemente pese a sus comentarios ofensivos El ex entrenador del Crawley no podrá ejercer durante 15 meses por los comentarios discriminatorios que detectó la FA

John Yems, ex entrenador del Crawley Town, ha sido sancionado por la Football Association inglesa por comentarios racistas a sus jugadores y miembros del staff entre 2019 y 2022. La sanción le impide actuar en el ámbito del fútbol durante 15 meses.

Tras la denuncia de varios jugadores de la Ligue Two y las quejas presentadas ante la Asociación de Futbolistas Profesionales que derivaron a diversas investigaciones, Yems, de 63 años, fue acusado por la FA tras detectar hasta 16 presuntos comentarios ofensivos.

En dichos comentarios que iban dirigidos hacia los jugadores del equipo que entrenaba, se mencionaban referencias étcnicas, religiosas, de nacionalidad, género y color. La resolución terminaba declarándole culpable de otros 11 comentarios del mismo tipo.

📰 CLUB STATEMENT



Crawley Town Football Club have released the following statement in response to the Football Association taking disciplinary action against former manager John Yems for 12 breaches of FA Rule E3.2.#TownTeamTogether🔴 — Crawley Town FC (@crawleytown) 6 de enero de 2023

El ex entrenador del Crawley Town describió a los miembros musulmanes como terroristas, les dijo que "su gente hace explotar cosas con chalecos", a un jugador iraquí le dijo que "probablemente volaría el estadio" e hizo comentarios sobre lo que el jugador llevaba en la mochila, sospechando que fuera una bomba.

Además, pronunció mal de manera deliberada la segunda parte del apellido de Arnold Schwarzenegger para enfatizar la palabra N y después de que un jugador representara a Granada, le hizo un comentario sobre su color de piel "tan oscuro".

Our statement on the conclusions of the FA independent panel's enquiry into John Yems 👇🏽 pic.twitter.com/waRA7ad8OJ — Kick It Out (@kickitout) 18 de enero de 2023

El documento de la sanción indicaba que la FA le impondría dos años de sanción, pero los abogados de Yems pidieron una rebaja ya que el entrenador no era racista, y "nunca tuvo la intención de hacer comentarios racistas".

La FA aceptó la desconsideración de Yems como un individuo racista. "Si lo fuera, se habría apropiado una suspensión extremadamente larga o incluso permanente", concluyó la institución argumentando que las bromas de John Yems resultaron "ofensivas, racistas e islamófobas para las víctimas y otros", pero que el entrenador de Crawley no prestó atención a la angustia que estaba causando en el vestuario debido a sus comentarios.

Finalmente, hasta el 1 de junio de 2024, Yems está privado de toda actividad relacionada con el fútbol.