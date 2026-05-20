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FÚTBOL INTERNACIONAL

Sancionado de por vida un entrenador por grabar a sus jugadoras en vestuarios

Petr Vlachovsky, entrenador checo del FC Slovacko, ha sido sancionado duramente por la UEFA

El checo Petr Vlachovský

El checo Petr Vlachovský / Dalibor Gluck/AP

EFE

Roma

La UEFA ha sancionado de por vida al entrenador checo Petr Vlachovský por violar el reglamento disciplinario del organismo, tras ser investigado por conducta indebida relacionada con la grabación secreta de jugadoras del FC Slovacko en los vestuarios.

El Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA informó de que la decisión se adoptó después de la investigación llevada a cabo por un Inspector de Ética y Disciplina sobre las acusaciones contra el exentrenador del equipo femenino del FC Slovacko.

Vlachovský fue condenado en mayo de 2025 por grabar a futbolistas del club en los vestuarios, entre ellas una menor de 17 años y recibió una pena de prisión suspendida y una prohibición temporal para entrenar en el país, según los medios checos.

Según explicó el organismo este martes en un comunicado, Vlachovský infringió varios artículos del Reglamento Disciplinario de la UEFA, por lo que quedó inhabilitado de por vida para desarrollar cualquier función vinculada al fútbol.

Además, la UEFA solicitó que extienda la sanción a nivel mundial y pidió a la Asociación de Fútbol de la República Checa revocar la licencia de entrenador de Vlachovský, en caso de que todavía no haya sido retirada.

El caso ha generado atención porque Vlachovský también había sido entrenador de la selección femenina sub-19 de la República Checa, lo que ha reavivado preocupaciones sobre la protección de las deportistas y la supervisión en el fútbol femenino.

El sindicato de futbolistas FIFPRO acogió con satisfacción la sanción, así como la solicitud de la UEFA al organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, para que imponga una prohibición internacional al técnico.

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“Este resultado envía un mensaje fuerte y necesario de que el comportamiento abusivo e inapropiado no tiene cabida en el fútbol y de que la protección del bienestar de los jugadores debe seguir siendo una prioridad en todos los niveles del juego”, añadió FIFPRO en un comunicado.

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