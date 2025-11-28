Sanción histórica a Estudiantes por su pasillo de espaldas: ¡6 meses a Verón y dos partidos a todos los jugadores!

El exfutbolista Juan Sebastián Verón, presidente del Estudiantes de La Plata, fue suspendido este jueves por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por considerarlo responsable de la escena protagonizada por los jugadores de su equipo, que hicieron de espaldas el tradicional pasillo al campeón, en este caso el Rosario Central.

El equipo rosarino había obtenido días atrás un reconocimiento a su actuación en 2025 por parte de la AFA, organismo presidido por Claudio 'Chiqui' Tapia, decisión contra la cual 'La Brujita' se había manifestado.

El dirigente del 'Pincha' y exinternacional con Argentina fue suspendido por los próximos seis meses "para toda actividad relacionada con el fútbol", según comunicó de manera oficial el Tribunal de Disciplina de la AFA.

Además, sancionó con dos fechas de suspensión a los jugadores Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

La AFA había pedido al Estudiantes que se homenajeara a su rival antes del comienzo del partido con un 'pasillo del campeón', pero al momento de la ceremonia los jugadores expresaron su disconformidad dando la espalda al equipo 'Canalla' al momento de ingresar al estadio para el partido que Estudiantes ganó 0-1 como visitante por los octavos de final del Torneo Clausura.

Los jugadores penados por la AFA podrán jugar el próximo partido de Estudiantes, que enfrentará por cuartos de final a Central Córdoba de Santiago del Estero, y comenzarán a cumplir las fechas de suspensión en los primeros partidos de 2026.

Verón había criticado a la cúpula de la AFA por el título ofrecido al club rosarino en el que juega Ángel Di María, una de las grandes incorporaciones del fútbol argentino de este año.

Rosario Central sumó mayor cantidad de puntos en las etapas regulares de los torneos Apertura y Clausura, aunque el primer certamen fue ganado por Platense y el segundo está todavía en disputa, aunque tras la derrota ante Estudiantes el consagrado la semana pasada haya quedado fuera de carrera.

Rosario Central acumula 66 puntos tras 32 partidos de las primeras fases de los torneos Apertura y Clausura, producto de 18 partidos ganados, 12 empatados y sólo 2 perdidos.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol anunció que resolvió "considerar como Campeón de Liga al equipo que finalice primero en la Tabla Anual, es decir, al que acumule la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada".

Tapia es el blanco de críticas de directivos de clubes, jugadores e hinchas por sus decisiones institucionales y por el nivel de los arbitrajes en las distintas divisiones del fútbol profesional argentino.

Estudiantes respalda a su presidente

El club argentino manifestó un "respaldo absoluto" a su presidente y anunció que analiza “los pasos a seguir” tras la sanción.

"La Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Núñez (capitán del equipo) y a todo el plantel profesional", afirmó la asociación deportiva en un comunicado que publicó en la red social X.

El club informó a sus socios y seguidores que se encuentra analizando en detalle la suspensión de seis meses para participar de “toda actividad relacionada con el fútbol” que recibió el exjugador de la selección argentina, "a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes".