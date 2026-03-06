Sanción ejemplar en Brasil por comentarios sexistas a una árbitra

El fútbol brasileño ha decidido ser duro con la sanción impuesta al defensa de Red Bull Bragantino, Gustavo Marques, por realizar comentarios sexistas contra la árbitra Daiane Muniz tras el partido entre São Paulo FC y Bragantino de cuartos de final del Campeonato Paulista disputado el 21 de febrero.

El brasileño ha sido sancionado con doce partidos de suspensión por el Tribunal de Justicia Deportiva del estado de São Paulo, después de que en la zona mixta del partido que perdió por 2 a 1 cuestionara públicamente la designación arbitral y afirmara que “no se debía poner a una mujer para arbitrar un partido de ese tamaño”.

El tribunal basó su decisión en los artículos 243-F y 243-G del Código Brasileño de Justicia Deportiva, que sancionan las ofensas al honor y los actos discriminatorios. Además de la suspensión de doce encuentros, Marques deberá pagar una multa cercana a los 5.000 euros.

La resolución se considera una de las más contundentes adoptadas en el fútbol brasileño por comentarios de carácter sexista y busca marcar un precedente en la lucha contra la discriminación dentro del deporte profesional.

Disculpas y sanción interna del club

Tras la polémica, el defensa pidió disculpas públicamente por sus palabras y acudió al vestuario arbitral para disculparse personalmente con Muniz. El futbolista reconoció que sus declaraciones fueron inapropiadas y trató de rebajar la tensión generada.

El propio Bragantino también actuó internamente. El club multó al jugador con el 50% de su salario mensual y lo dejó fuera de la convocatoria en el partido siguiente.

El dinero recaudado será destinado a una ONG que trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad en la región de Bragança Paulista.