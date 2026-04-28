MUNDIAL 2026
Sanabria identifica al mayor peligro de España para Uruguay: "Lamine Yamal porque hoy en día es uno de los de los mejores del mundo”
El internacional uruguayo, jugador de Real Salt Lake, afirmó que el partido ante la selección española “es muy decisivo porque va a definir quiénes son los que van a clasificar en los grupos y contra quién nos cruzaríamos"
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya está a la vuelta de la esquina, y muchos están esperando ansiosos la cita mundialista. Una cita en la que la selección española se enfrentará en la fase de grupos a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en el Grupo H.
En este sentido, el jugador de Real Salt Lake e internacional uruguayo, Juan Manuel Sanabria, afirmó en una sesión virtual con los medios organizada por la MLS que si tuviera que quedarse con un jugador de la selección española, sería Lamine Yamal: “Obviamente que vas a elegir a Lamine Yamal porque hoy en día es uno de los de los mejores del mundo”.
Por ahora, Lamine sigue de baja tras sufrir una rotura muscular en el partido de LaLiga de este pasado miércoles ante el Celta, lo que le hará estar apartado de los terrenos de juego hasta el final de temporada. En la última jornada de la fase de grupos, La Roja se deberá jugar el pase ante el conjunto celeste, en el que están jugadores como Ronald Araujo, Darwin Núñez o Federico Valverde.
Sanabria, que debutó con Uruguay el pasado octubre en un amistoso frente a República Dominicana, destacó la relevancia de ese choque y el interés que ha despertado dentro del vestuario charrúa. “Es un partido muy decisivo que va a definir quiénes son los que van a clasificar en los grupos y contra quién nos cruzaríamos. Ese partido todo el mundo lo va a esperar con mucha ansia y para nosotros va a ser muy importante”, expresó.
El uruguayo, que pasó por la cantera del Atlético de Madrid y por el Real Zaragoza, fue convocado en la última ventana internacional de marzo, pero no tiene 100% asegurada su prsencia en la lista definitiva de Marcelo Bielsa para este verano.
El objetivo de Uruguay, según explicó el propio jugador, será volver a conquistar el torneo más importante del fútbol mundial, como ya hizo en 1930 y 1950, después de la decepción sufrida en Catar 2022, donde cayó eliminada en la fase de grupos.
“Creo que hay un gran ambiente de trabajo; un gran grupo. Siempre Uruguay prevaleció por su unión; sabemos que ningún jugador es más importante que todos juntos”, comentó el jugador.
La Celeste debutará en el Mundial el 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami frente a Arabia Saudí, en una reedición del duelo de la fase de grupos de Rusia 2018, cuando los uruguayos se impusieron por 1-0.
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