Samu se pone en el escaparate: la Premier, al acecho

En temporada de Mundial y con una España falta de delanteros puros, Samu Aghehowa está haciendo méritos suficientes para convencer a Luis de la Fuente. El atacante del Oporto es ya un habitual en las convocatorias del riojano y, de seguir a este ritmo, tiene muchas papeletas para formar parte de la lista que viajará a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Vuelta a los orígenes

Superada la lesión muscular que interrumpió su inicio fulgurante de campaña, el melillense ha recuperado su olfato goleador en el Oporto, aupando al conjunto dragón a lo más alto de la tabla en Portugal. El '9' vive su mejor momento y suma seis tantos en la Primeira Liga, cuatro de ellos en los últimos cinco encuentros. Samu volvió a ver puerta contra el Moreirense. Igualó desde el punto de penalti el tanto inicial de Alan, abortando el conato de sorpresa.

El final del curso pasado fue complicado para Samu. El futbolista acusó el relevo en el banquillo del Oporto y el consiguiente cambio de sistema de Martín Anselmi respecto al empleado por Vítor Bruno, destituido en enero. Sus números se resintieron en el tramo final de campaña, perdiendo el pulso realizador con Viktor Gyökeres, entonces en el Sporting CP -campeón de liga y Taça-. Aun así, el internacional español finalizó con diecinueve tantos en la Primeira Liga, por 33 de la estrella sueca, ahora en el Arsenal.

Samu Aghehowa, una fuerza de la naturaleza / EFE

Todo eso ha cambiado con Francesco Farioli. El nuevo entrenador de los lusos confía ciegamente en Samu y ha creado un ecosistema idóneo en el que el jugador se siente cómodo y puede explotar sus numerosas virtudes: potencia en carrera, capacidad de salto, remate y oportunismo.

La Premier, pendiente

La evolución de Samu Aghehowa no está pasando desapercibida entre los grandes clubes europeos. El delantero está siendo monitorizado por conjuntos de la Premier League, que podrían abordar su fichaje en el próximo mercado de verano. Recordemos que el futbolista melillense estuvo cerca de firmar por el Chelsea hace dos temporadas, pero finalmente se descartó su incorporación. También hubo interés del Newcastle y del Aston Villa hace unos meses, aunque el traspaso no acabó dándose por diferentes motivos.

Samu es desde julio futbolista 100% del Oporto, quien compró por fases sus derechos al Atlético de Madrid. Los colchoneros vendieron el 50% en 2024 a cambio de 15 millones y posteriormente los dragones adquirieron el porcentaje restante por 17 'kilos' más, por lo que el precio del delantero se disparó hasta los 32 millones.