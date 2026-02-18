Samu, operado con éxito de la rodilla derecha

El delantero internacional español Samu Aghehowa fue operado con éxito este miércoles de su rodilla derecha tras sufrir una rotura total del ligamento cruzado anterior, informó su club, el Oporto.

En un comunicado publicado en su página web, los 'dragones' precisaron que la operación se llevó a cabo sin complicaciones en Madrid bajo la supervisión del médico Manuel Leyes y "en coordinación directa y con el seguimiento permanente del equipo médico" del club portugués.

Samu regresará ahora al norte de Portugal para comenzar su recuperación junto al departamento médico de su equipo.

Noticias relacionadas

El delantero de 21 años se lesionó el pasado 9 de febrero durante el partido de la Liga Portugal contra el Sporting (1-1) y se perderá no solo el resto de la temporada del Oporto, sino también el Mundial 2026 con España.