Samu se lamenta tras su lesión: "Todavía no me lo puedo creer"

"Todavía no me lo puedo creer. Estoy devastado, sin palabras", lamentó este martes el internacional español Samu Omorodion, después de sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante el partido del lunes entre el Oporto y el Sporting, que lo mantendrá varios meses fuera de los terrenos de juego.

"Ayer fue el día más desafortunado de mi carrera. Sufrí una lesión grave. Todavía no me lo puedo creer. Estoy devastado, sin palabras", escribió el delantero del Oporto en su perfil de la red social Instagram.

"Estaré alejado del césped durante unos meses. Me cuesta mucho no poder ayudar al equipo como me gustaría, luchando en el campo -añadió-. Ahora soy un aficionado más que apoya nuestros objetivos".

El melillense agradeció el apoyo que ha recibido y afirmó que intentará "ser fuerte y positivo" para "volver más fuerte que nunca".

El Oporto anunció hoy en un comunicado que el jugador sufre una lesión del ligamento cruzado anterior tras hacerse un esguince en la rodilla derecha durante el partido del lunes y explicó que su estado será revisado en los próximos días por el Departamento de Salud del club.

Samu, de 21 años y exfutbolista del Alavés -donde jugó cedido por el Atlético de Madrid, que tenía su ficha-, se lesionó el lunes durante el encuentro ante el Sporting (1-1) en la Liga de Portugal.

El jugador cayó al césped agarrándose la rodilla al final de la primera parte tras chocar con el lateral derecho del Sporting, el español Iván Fresneda, y, aunque consiguió volver al terreno de juego tras recibir asistencia, fue sustituido en el descanso.

Pese a que el Oporto no ha especificado el tiempo de baja, una lesión del ligamento cruzado anterior suele suponer un mínimo de seis meses para recuperarse.

Por tanto, el delantero deberá perderse el resto de la temporada del Oporto y los próximos partidos de España, la Finalissima contra Argentina y el partido amistoso contra Egipto, ambos programados para el próximo mes de marzo en Catar.

Además, será baja para el equipo que dirige Luis de la Fuente para el Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Samu suma esta temporada 20 goles con el Oporto, 13 de ellos en la Liga Portugal, que los dragones lideran en solitario.