Samu, el gran deseado: la Premier sueña con el '9' que quiere liderar a España en el Mundial

Samu Aghehowa vuelve a estar en el radar de la Premier League. Esta vez, con el Tottenham como gran pretendiente. El diario británico 'The Standard' asegura que el conjunto londinense, dirigido por Thomas Frank, busca un delantero para dar un salto competitivo en el segundo tramo de la temporada y que el español del Porto es el favorito por delante de Omar Marmoush, del Manchester City.

Sin embargo, según ha podido saber SPORT, a día de hoy no hay nada concreto y es extremadamente complicado que salga en enero si no llega una oferta descomunal. Está feliz en Do Dragão y el club no contempla su venta, especialmente tras la grave lesión de Luuk de Jong, que le obligó a poner punto y final a su temporada.

Samu Aghehowa, líder indiscutible del Oporto / EFE

El Porto invirtió 32 millones de euros en total para ficharlo del Atlético de Madrid, una operación redonda que en el futuro reportará mucho dinero al equipo portugués. 'Transfermarkt' lo tasa en 50 millones, pero esa cifra será mucho más alta. Con contrato hasta junio de 2029 y líder destacado del equipo a sus 21 años, su valor real va mucho más allá de una simple referencia de mercado.

Un delantero total

Samu es un delantero total: potencia física, zancada imponente, juego aéreo dominante y una definición cada vez más afinada. Un ‘9’ moderno, capaz de fijar centrales, atacar espacios y castigar el área y que ha demostrado en más de una ocasión que puede echarse el equipo a la espalda. Con la lesión del neerlandés lo ha demostrado.

Samu Aghehowa cerró el marcador ante el Niza desde el punto de penalti / EFE

Los números hablan por sí solos: 16 goles y una asistencia en 23 partidos. Pero su crecimiento no es solo estadístico. También conceptual. Una de las claves de su gran momento es su entrenador, Francesco Farioli, que le ha proporcionado herramientas tácticas y técnicas para explotar mejor sus virtudes dentro de su sistema. Samu se siente cómodo, entendido y respaldado en Portugal.

El contexto colectivo también acompaña. El Porto es líder de la Primeira Liga, con dos puntos de ventaja sobre el Benfica y un partido menos, y en la Europa League se mantiene dentro del ‘top 8’ a falta de dos jornadas para cerrar la fase liga. Fuera del campo, Samu está plenamente integrado. Es su segundo año en Portugal y ha encontrado estabilidad, también en el vestuario. Destaca su gran relación con Borja Sainz, uno de los refuerzos del pasado verano, llegado desde el Norwich City.

A por el Mundial 2026

El propio jugador tiene claro el plan. Está completamente enfocado en seguir rindiendo al máximo nivel, disfrutar del fútbol en Portugal y llegar en plenitud al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Un Mundial que asoma en el horizonte y en el que puede tener un papel importante, teniendo en cuenta su momento de forma y el de sus principales competidores por el puesto.

Samu, durante un partido con la Selección / Manu Fernandez / AP

Por eso, enero no es una opción. Pero el verano es otra historia. Si Samu mantiene este nivel, los 32 millones que pagó el Porto serán solo el punto de partida de una operación mucho mayor. En Londres lo saben. Y en Do Dragão, también.