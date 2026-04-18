Sampaoli: "Primero siempre hay que mirar a la cantera"

Desde Brasil, Jorge Sampaoli tiene la mirada fija en España. Estuvo entrenando en dos etapas al Sevilla, y sus fuentes, su inspiración, su manera de interpretar el fútbol casa a la perfección con el fútbol español por considerar que representa la mejor manera con las esencias propias de este deporte.

Explíqueme de donde viene su pasión por el fútbol español y analice,según su opinión, cual es el estado de salud del fútbol nacional.

Es una liga que me provoca mucho, me genera mucha atención, y me hace revivir recuerdos de mis etapas en las que estuve en el Sevilla. Es una liga que convive conmigo, normalmente, en cada fin de semana, en cada jornada, o cuando hay equipos españoles en la Champions. Me parece un fútbol que se ha equiparado bastante, donde hay partidos de equipos menores que han logrado competir con los equipos importantes, cuando antes que eran casi inaccesibles. Esto hace una liga más rica en condimento y la verdad que conozco cada traspaso, cada mercado. Lo sigo muy de cerca.

Y el nivel de selección española ¿ve en el equipo nacional un reflejo de lo que hay en la Liga?

La selección española se ha nutrido de la cantera del Barça o del Real Madrid, jóvenes que han aparecido por circunstancias que le acontecieron al Madrid por un montón de lesiones y al Barcelona por la imposibilidad de poder incorporar una gran cantidad de jugadores. Y entonces aparecieron aquellos chicos que antes, a lo mejor, costaba mucho verlos y ahora han tomado un protagonismo increíble tanto en Barcelona como en la selección. Es la demostración que cuando equipos grandes o equipos menores tienen la posibilidad de darle protagonismo a jóvenes, estos están a la altura. Yo creo que la base del éxito de la selección española tiene que ver con los jóvenes.

"La apuesta por la cantera es definitiva en España y hay equipo como Rayo, Espanyol o Girona que han mejorado mucho"

¿Y a nivel formativo, cómo lo ve? Usted lo conoce y conoce también realidad de otros países, ¿Cómo se trabaja aquí, cómo lo ve en comparación a otros países también?

Está creciendo mucho y apostando mucho por el fútbol base. Yo creo que ahora sí la apuesta está vinculada a no abrir tanto mano al mercado, a fichar, sino también a la promoción interna a jóvenes que estén con mucha posibilidad de competir en el alto nivel. Estas oportunidades están llegando. Ahora creo que se ha abierto mucho y que hay ejemplos: Real Madrid, Barcelona, Espanyol, inclusive Rayo Vallecano, Girona han mejorado mucho. Dan valor a su cantera.

Jorge Sampaoli en los estudios de SPORT / JAVI FERRANDIZ

Y en comparación con otros países... ¿ve mucha diferencia?

Sí, la diferencia se ve de la selección. A diferencia de otros momentos, hoy la selección española tiene un porcentaje de edad muy bajo y se ha apoderado de uno de los mejores del ranking junto a la selección argentina, que viene de salir campeón del mundo. El Barça y el Madrid tienen culpa, pero muchos otros clubes también.

¿Cómo cuáles?, ¿Qué le atrae?

Destacable es el caso del Rayo Vallecano, que a través de tener un buen entrenador ha logrado con una plantilla no muy elevada, competir muy bien en el entorno internacional y local, con mucha valentía, con mucho protagonismo. Girona, en esta última etapa, también. El Espanyol, especialmente en la primera etapa del torneo, donde fue un equipo extremadamente agresivo y competitivo con cualquier rival, cosa que lo llevó casi el cuarto lugar de la liga. También Villarreal. El Athletic no tanto esta temporada, pues le ha tocado el recambio generacional y le ha costado un poco más. Como contrapunto estaban equipos como Valencia o Sevilla, que no han encontrado nunca.

En la construcción de un proyecto debe existir una identidad, que los jugadores tengan un perfil en consonancia al proyecto deportivo del entrenador. No hablo de nombres propios sino de perfiles

Un factor diferencia es la apuesta por la estabilidad institucional, no perder los nervios cuando llegan tres malos resultados...

Es evidente que tiene que haber una estabilidad a nivel institucional para trabajar y a veces en el mundo del fútbol no siempre es fácil. Los entrenadores en España, o en Europa, saltan con rapidez, pero en Sudamérica, en Brasil, en Argentina o en México es mucho peor. Entonces es imposible. Por eso que digo que la urgencia y la necesidad provoca muchos errores de planificación. Siempre pongo como ejemplo el Girona porque con el mismo entrenador pasó momentos diferentes, de mucho auge, de casi pelear por mantener la categoría y de levantarse. Mucho tiene que ver con el perfil de futbolista escogido, que vaya en sintonía que la manera de sentir del entrenador.

Jorge Sampaoli durante el partido de semifinales de la Copa Sudamérica contra el Independiente del Valle / Pedro Souza / Atlético

¿Cuál sería tu receta mágica para construir un equipo así?

Que haya una identidad, que los jugadores tengan un perfil en consonancia al proyecto deportivo del entrenador. No hablo de nombres propios sino de perfiles. Si uno quiere un equipo que juegue con una línea alta o con una presión alta, necesita centrales rápidos o delanteros que tengan ese perfil. Si buscas el juego posicional, necesita gente posicional. Invertir en jugador que no tengan el perfil en consonancia al proyecto es un gasto inútil, un puesto ocupado por un jugador que no va a ser utilizado o tapará a un joven. Por eso digo que el primer diagnóstico para un entrenador que asuma un cargo es el análisis de la cantera.

O sea, al final volvemos un poco al inicio, como si la cantera, el fútbol formativo es la base de lo que te da. Es la base del corazón del equipo, al final lo que del que te da el sustento.

Totalmente. Nosotros entrenamos siempre con un grupo de sparring formado por los jóvenes, los más prometedores, esos que tienen mayor potencial de elite dentro de la institución. De esta forma, entrenan y compiten con los más grandes y ahí se va viendo una promoción interna que para el entrenador pueda verlos todos los días. Hay un avance en la madurez del futbolista que tiene que ver con la competencia pura o con la competencia interna con sus pares, ¿no?

A lo largo de mi carrera he hecho debutar a muchos jugadores... Es mi manera de trabajar

Una pregunta imposible de responder, ¿cuántos chicos ha sacado usted de la cantera? ¿Le ha dado paso al primer equipo?

Muchísimos, muchísimos. Es mi manera de trabajar para verlos todos los días, tanto el grupo principal como el grupo de sparring. Esto me da la posibilidad de entrenarlos y verlos mucho. En Marsella hicimos debutar a varios. Bueno, en todos los equipos que hemos estado. En Sevilla, en el última etapa, tuvimos que armar con urgencia un recambio de jóvenes, aunque la base estaba bastante desvalorizada. En Francia, es contratar jugadores jóvenes muy de mucha capacidad. En realidad, es lo que ha hecho, por ejemplo, Cesc Fábregas en el Como: contratar jugadores de mucho nivel, jóvenes, con un promedio de edad muy bajo. El ejemplo es el Como que, además destaca en Italia. Es un entrenador con una mirada española, que ha llevado al Como a un nivel de competencia alto con jóvenes destacados que no son utilizados a lo mejor en sus equipos.

¿Usted cree que esto se podría hacer aquí en España con un equipo?

Claro. Totalmente, sí, porque primero porque contás con los recursos, las bases están bastante organizadas y los entrenadores de base también están bastante bien preparados para generar que eso esa promoción interna suceda.