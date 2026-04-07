Samir Nasri, el exfutbolista al que la comida a domicilio le puede costar una auténtica millonada

Samir Nasri forma parte de la magnífica 'generación del 87' que alucinó a Francia con su talento. El centrocampista galo, de raíces argelinas como Karim Benzema o Hatem Ben Arfa, también parte de aquella generación, despuntaba por su talento con el balón.

Unas aptitudes técnicas por encima de la media que no le permitieron llegar tan lejos como su calidad presumía, porque en algunos tramos de su carrera le faltó sacrificio, pese a que pasó por equipos de la talla del Manchester City, Arsenal, Olympique de Marsella o Sevilla.

Samir Nasri, durante un partido de Champions League contra el Barcelona / SPO

Retirado del fútbol profesional desde el verano de 2021, cuando abandonó el Anderlecht belga, Nasri se hizo viral en redes sociales por un increíble cambio físico en poco tiempo. Fue dejar el fútbol y cortar gran parte de su actividad física. Y ahora ha vuelto al foco mediático porque unos pedidos de comida a domicilio, mejor dicho, cientos de ellos, le pueden costar una millonada.

Desde que se apartó del fútbol, Nasri tiene oficialmente su domicilio en Dubái, claro está, con los beneficios fiscales que corresponden. Sin embargo, el fisco francés sospecha que pese a ello habría residido durante largos periodos en Francia, enfrentándose a una sanción económica por ello que podría llegar a los 5 millones de euros, de confirmarse en la investigación. Lo más sorprendente de todo es cómo lo habrían 'cazado'.

212 pedidos en Deliveroo en un solo año

Según explica el diario francés 'Les Echos', 212 pedidos de comida a domicilio en 'Deliveroo' durante el año 2022, entregados a un domicilio a nombre del futbolista, hicieron saltar las alarmas de las autoridades fiscales francesas, quienes iniciaron una inspección tributaria más exhaustiva, descubriendo que Nasri mantenía activo un contrato como comentarista televisivo.

Samir Nasri, en su etapa en el Arsenal / EFE

Dicho acuerdo le obligó a desplazarse hasta Francia para grabar entre 40 y 45 programas entre septiembre de 2021 y junio de 2022, lo que, según Hacienda, hace prácticamente imposible que su residencia real estuviera en Dubái durante esos meses, como afirmaba.

Solo entre 42 y 124 días en Dubái en tres años

También respalda esa teoría los billetes de avión que compró a su nombre, estableciendo el número de días que pasó en Francia entre 2021 y 2023 entre 126 y 208. En Emiratos Árabes Unidos, en el mismo lapso de tiempo, habría estado únicamente entre 42 y 124 días.

De momento, en Francia han actuado de manera preventiva, embargando una de las propiedades que Nasri tiene en París y congelando varias de sus cuentas bancarias en la entidad Edmond de Rothschild. Como se explica en anteriores líneas, de ser confirmado todo, la sanción económica puede llegar a los cinco millones de euros. Sin duda, los pedidos a domicilio le pueden acabar saliendo carísimos.