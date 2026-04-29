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CHAMPIONS LEAGUE

La salvajada de Kane parece hasta mentira

El internacional inglés no tuvo un partido fácil en el Parque de los Príncipes, pero pese a ello, marcó (de penalti) y sirvió una asistencia de bandera a Luis Díaz en el 5-4. Su campaña es impresionante

PSG - Bayern de Múnich | El gol de penalti de Harry Kane

PSG - Bayern de Múnich | El gol de penalti de Harry Kane

Champions

Àlex Calaff

Àlex Calaff

Es posible que tengan la sensación de que Harry Kane marca en cada partido. Tranquilos, no les sucede nada extraño. Es así. El inglés volvió a ver portería ante el PSG en un partido que los parisinos se llevaron por la mínima. Un 5-4 histórico, que hizo vibrar a cualquiera que vio el partido. No fue su mejor encuentro; de hecho, no pudo disparar a puerta (en jugada) hasta un tiro lejano y medio bloqueado por João Neves, pasada la hora de partido. Pero así son los ‘killers’ de verdad: no necesitan estar bien para ‘mojar’.

Su gol fue de penalti, para abrir el marcador. Fue la apertura de la caja de los truenos. O mejor dicho, de los goles. Hasta 9 tantos se celebraron en el Parque de los Príncipes. También dio una asistencia impresionante a Luis Díaz para el 5-4. Un día más en la vida de una leyenda que ya ha superado la barrera de los 500 goles.

PARIS (France), 28/04/2026.- Harry Kane of Bayern and teammates applaud fans after the UEFA Champions League semi-final match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich in Paris, France 28 April 2026. PSG won 5-4. (Liga de Campeones, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT

Harry Kane, tras el partido ante el PSG / YOAN VALAT / EFE

Ayer, en París, el protagonismo se lo repartieron otros. Ousmane Dembélé fue, merecidamente, elegido mejor jugador del partido por la UEFA tras firmar dos goles y una asistencia. Pero el inglés no falló a su cita habitual. Desde el 18 de marzo, noche en la que le endosó un doblete a la Atalanta en Champions League, no ha dejado de ver portería: uno ante el Union Berlín, dos contra el Madrid (uno en cada partido de cuartos), otro ante el Stuttgart y, antes de marcar en el Parque de los Príncipes, ‘vacunó’ al Leverkusen y al Mainz.

54 goles en 46 partidos e incontables rachas

Su cuenta refleja 54 goles en 46 partidos esta campaña. Impresionante. Y sin contar las 7 asistencias que registra. En total, 71 participaciones de gol en 46 encuentros. Parece hasta mentira.

PSG - Bayern de Múnich | El gol de penalti de Harry Kane

PSG - Bayern de Múnich | El gol de penalti de Harry Kane

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En Champions, también está en ‘modo abuso’: 13 goles en 13 partidos en lo que va de edición y marcando en todos los partidos de la competición celebrados en 2026: doblete al Royale Union SG y uno al PSV; doblete a la Atalanta en la vuelta de octavos (se perdió la ida por lesión) en marzo; gol en los dos partidos de cuartos contra el Madrid y ahora otro tanto más en la ida de semifinales contra el PSG.

Harry Kane, uno de los grandes protagonistas de la serie ante el Real Madrid de cuartos de final

Harry Kane, uno de los grandes protagonistas de la serie ante el Real Madrid de cuartos de final / SPORT

Con su gol en París, además, se convirtió en el primer inglés en marcar en seis partidos consecutivos de Champions, superando la marca de Steven Gerrard, que lo había hecho en cinco encuentros con el Liverpool en la campaña 2007-08. Y tiene hambre de títulos.

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Máximo goleador histórico del Tottenham y de la selección inglesa, su palmarés se estrenó en Múnich. Es normal que quiera mucho más, y la Champions League es muy atractiva. ¿Podrá mantener su racha en el Allianz Arena para acercar a su equipo a Budapest?

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