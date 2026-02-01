Salvajada en Italia: Los ultras del Inter lanzan un petardo al portero de la Cremonese

Aunque resulta atractivo ver los estadios llenos y a los aficionados animando a sus equipos con pasión, hay comportamientos que deberían mantenerse alejados del deporte. Lo ocurrido en el partido entre Inter de Milán y Cremonese de Serie A nos recuerda que ciertos gestos o actitudes no tienen cabida en el fútbol.

Y es que la afición del Inter de Milán desplazada a Cremona protagonizó un lamentable incidente este domingo, cuando un petardo lanzado al campo impactó directamente contra Emil Audero, portero del Cremonese, que se encontraba a apenas unos centímetros de la explosión.

El hecho ocurrió en el minuto 50 del partido, cuando el objeto fue arrojado hacia la portería. Audero cayó al suelo visiblemente desconcertado, con los oídos afectados y una pequeña quemadura en la pierna derecha, según informó al árbitro.

Todos los jugadores de ambos equipos se apresuraron a socorrer al portero en cuanto se oyó la fuerte explosión. Lautaro Martínez y Cristian Chivu, capitán y entrenador del Inter, respectivamente, se acercaron a la afición para calmar la situación y evitar que se produjeran mayores incidentes. Tras dos minutos de interrupción, el árbitro reanudó el encuentro con normalidad, con Audero ya recuperado después de recibir atención médica.

Audero, quien decidió representar a la selección de Indonesia, fue curiosamente jugador del Inter de Milán, equipo en el que estuvo durante la temporada 2023-24, disputando 4 partidos de Serie A, 1 de Copa Italia y 1 de Liga de Campeones.

Posteriormente, durante la primera mitad de la temporada 2024-25, trabajó bajo las órdenes de Cesc Fàbregas en el Como 1907, y en la segunda mitad se unió al Palermo, de la Serie B. Anteriormente, a lo largo de su carrera, había pasado por Juventus, Venecia y Sampdoria.