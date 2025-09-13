La salvajada de Grimaldo

Alejandro Grimaldo es un jugador diferencial. Es determinante en los metros finales del terreno de juego pese a ocupar habitualmente la demarcación de lateral, pero también cumple con éxito en sus cometidos defensivos. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores en su posición, y lo sigue demostrando partido tras partido.

El canterano del Barça lleva rindiendo a un nivel muy alto desde hace varias temporadas en el Bayer Leverkusen. Seguramente, el defensor valenciano tocó su mejor nivel con Xabi Alonso en el banquillo, sobre todo en la temporada en la que consiguieron el histórico doblete (Bundesliga y DFB-Pokal). Y lo cierto es que continúa brillando en este inicio de temporada.

El verano termino siendo más calmado de lo esperado para Grimaldo. Sus excelentes temporadas en Alemania no han pasado desapercibidas, y durante la ventana de transferencias estival se le relacionó con varios equipos, incluso se especuló con una posible salida al Real Madrid o al FC Barcelona. Pero, finalmente, no se marchó del Leverkusen.

Llegaba el cuadro de la aspirina a esta tercera jornada de la Bundesliga tras perder contra el Hoffenheim y empatar frente al Werder Bremen. Malos resultados que provocaron un inesperado y abrupto cambio en el banquillo con la destitución de Erik ten Hag y la llegada de Kasper Hjulmand. Y este cambio ha funcionado, por el momento.

Y todo gracias a Grimaldo. El internacional con España estrenó el marcador a los diez minutos de juego con un auténtico golazo de falta directa. Es una de sus especialidades y lo demostró porque también sentenció ella victoria contra el Eintracht de Frankfurt con otro precioso tanto de falta directa. Doblete para sumar por primera vez los tres puntos.

Una vez más, Alejandro Grimaldo demostró que tiene el talento necesario para decantar un partido. Es un defensa con alma de delantero, pero sobre todo es un jugador con mucha magia en sus botas. Pocos son capaces de anotar un doblete de falta directa. Con Declan Rice y sus dos goles en Champions contra el Madrid, Grimaldo quiso emular al inglés para seguir picando la puerta de los 'gigantes' europeos.