Saludos nazis, dorsales polémicos y tatuajes fascistas: Jedlicka, tras los pasos de Buffon o Di Canio

El partido entre Athletic Club y Viktoria Plzen, dos equipos sin rencillas pasadas, albergó el recibimiento más hostil de la jornada en Europa League. La parroquia de San Mamés recibió con una estruendosa pitada a Martin Jedlicka, guardameta del conjunto checo, que estuvo escuchando sonido de viento a lo largo de los 90 minutos.

El motivo de los silbidos de la afición athleticzale a Jedlicka viene de un partido que no involucra al Athletic Club. Para encontrarlo debemos remontarnos a la jornada 4 de la Europa League, cuando el Viktoria Plzen se impuso ante la Real Sociedad gracias a un tanto de Kalvach en el tiempo de descuento.

Una vez finalizado el partido, Mikel Oyarzabal fue a recriminarle a Martin Jedlicka su actitud en los minutos finales, cuándo el guardameta protaginizó muchas pérdidas de tiempo e incluso simuló una agresión. Lejos de agachar la cabeza, Jedlicka respondió al capitán txuri-urdin levantando el brazo derecho hasta en cuatro ocasiones en lo que pareció ser un saludo nazi.

Las reacciones tras el polémico gesto no se hicieron esperar. Fueron muchas las voces que se alzaron para atizar Jedlicka, entre ellas las de los aficionados del Athletic. "En Bilbao le daremos una calurosa bienvenida...", se podía leer por redes sociales a dos meses vista del Athletic Club - Viktoria Plzen, amenaza que terminaron cumpliendo con creces.

Por desgracia, Martin Jedlicka no es ni mucho menos el único futbolista al que se le ha relacionado con la ultraderecha. Ya sea a través de detalles sutiles o de declaraciones abiertas de ideología, varios jugadores han precedido al guardameta del Viktoria Plzen.

Paolo Di Canio, de tatuajes explicitos a confesar abiertamente su ideología

Paolo Di Canio, futbolista que militó en la Lazio a lo largo de tres etapas (1985-1986, 1985-1990 y 2004-2006), nunca escondió su ideología. El italiano acaparó las portadas de la prensa deportiva internacional al realizar el saludo fascista en la celebración de un gol contra la Roma, y más tarde reconoció abiertamente ser "fascista, pero no racista".

Más allá de sus palabras, Di Canio también lleva en su piel varios tatuajes de simbologia fascista. Destacan el DVX de su brazo como referencia a 'Il Duce', apodo por el que era conocido Mussolini, y un águila imperial a sus espaldas.

Además, Di Canio fundó el grupo ultra 'Irriducibili, de marcada ideología neofascista. Este estaba ubicado en la curva Norte del Estadio Olímpico de Roma, pero fue disuelto en 2020.

Di Canio luce un tatuaje en honor a Mussolini / EFE

Roman Zozulya y Rayo Vallecano, una relación condenada al fracaso

El recibimiento de la afición del Rayo Vallecano a Roman Zozulya no fue precisamente cálido. Pancartas que rezaban "not welcome" y "la franja no se mancha de racismo" adornaron el recibimiento del delantero ucraniano.

El motivo de este rechazo se encuentra en varias fotografías en las que aparece Zozulya. El delantero ha posado en varias ocasiones con armas o paramilitares ucranianos, además de lucir una bufanda con la cara del líder nacionalista Stepan Bandera. Zozulya argumentó que utilizó esta prenda porque "físicamente nos parecemos mucho y tengo las mismas entradas en el pelo.

La afición del Rayo Vallecano nunca aceptó el fichaje de Zozulya / EFE

Pero la fotografía más polémica de Zozulya es, sin duda, una en la que aparece en una cancha de baloncesto. La escena puede parecer inocente, y el futbolista defendió por activa y por pasiva que se trataba de un cúmulo de casualidades, pero existen varios elementos que hacen dudar de la versión del ucraniano.

El elemento má llamativo de la fotografía es el marcador, que luce un resultado de 14-88, números muy utilizados por los colectivos neonazis. El '14' hace referencia a las 14 palabras que pronunció David Lane, uno de los principales ideólogos de este movimiento. "Debemos asegurar la existencia de nuestra raza y un futuro para los niños blancos". El '88', corresponde a un código de relación con las letras del abecedario que se transforma en las siglas HH (Heil Hitler).

Para rematar, el dorsal con el que Zozulya jugó el partido es el 18, que siguiendo este mismo código se transforma en las siglas AH (Adolf Hitler).

Gianluigi Buffon y el dorsal ya prohibido por el fútbol italiano

El número '88' vuelve a cobrar protagonismo con Guanluigi Buffon. El legendario guardameta italiano siempre esgrimió que su elección de dorsal respondía a que este representaba cuatro bolas (referencia a la lotería y la buena suerte), pero esto no evitó que fuese objeto de muchas críticas.

Buffon lució el dorsal 88 durante su primera etapa en Parma / Archivo

La elección del dorsal no fue la única desafortunada coincidencia protagonizada por Buffon, pues el italiano también lució una camiseta con el lema “Boia chi molla” (“A la guillotina el que se rinda”), asociado con el régimen de Mussolini.

En la actualidad, Buffon no podría haber lucido el dorsal 88, ya que el Calcio prohibió su uso debido a la clara simbología que representaba.