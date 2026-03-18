Saltan las alarmas en el PSG: Barcola, KO

De nuevo, malas noticias para Luis Enrique. Pese a la contundente eliminatoria firmada por el Paris Saint-Germain ante el Chelsea FC en los octavos de la UEFA Champions League (2-8 en el global), el conjunto parisino vuelve a verse golpeado por las lesiones en un momento clave de la temporada.

El gran damnificado es Bradley Barcola. El extremo francés sufrió un esguince grave de ligamentos en el tobillo derecho durante el encuentro disputado en Stamford Bridge, donde, además, había sido protagonista al anotar el segundo tanto de su equipo. El futbolista tuvo que abandonar el terreno de juego visiblemente dolorido en la segunda mitad, una imagen que ya hacía presagiar lo peor. Horas después, el club confirmó el alcance de la lesión a través de un comunicado oficial.

Barcola, varias semana KO

Barcola estará varias semanas de baja, un contratiempo importante tanto para el PSG como para la Selección de Francia. De entrada, el atacante se perderá el compromiso liguero ante el Niza del sábado y tampoco entrará en la próxima convocatoria de Didier Deschamps para los amistosos internacionales.

Sin embargo, la principal preocupación en París apunta a la Champions. El PSG espera rival en cuartos, donde todo hace indicar que será el Liverpool. La ida está prevista para el 7 u 8 de abril y la vuelta una semana después, y la presencia de Barcola dependerá de la evolución de su lesión. Si la recuperación se alarga más de un mes, el francés quedaría descartado para una eliminatoria que puede marcar el rumbo del curso.

La baja llega, además, en un buen momento del jugador. Barcola estaba firmando una temporada muy productiva, con 12 goles y 6 asistencias en todas las competiciones, siendo una pieza clave en el esquema ofensivo de Luis Enrique. Su desequilibrio, velocidad y capacidad para aparecer en momentos decisivos le hacen ser uno de los hombres importantes del técnico asturiano.

Barcola celebra el 0-2 en Stamford Bridge / EFE

Este nuevo contratiempo se suma a una lista de problemas físicos que ha acompañado al PSG a lo largo de la temporada. Futbolistas como Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz o João Neves han arrastrado lesiones en distintos momentos.

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Con la Champions como gran objetivo, en el Parque de los Príncipes saben que necesitarán a todos sus efectivos si quieren repetir la histórica temporada pasada, en la que conquistaron su primera 'Orejona'. La lesión de Barcola, en este contexto, supone un contratiempo de peso justo cuando el equipo parecía alcanzar su mejor versión.