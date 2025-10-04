¡Saltan las alarmas con Grimaldo!

Imagen no apta para sensibles. Alejandro Grimaldo tuvo que ser retirado del césped en camilla durante el Bayer Leverkusen-Union Berlin tras recibir un duro codazo de su compañero Christian Kofane. El carrilero izquierdo, convocado - como suele ser habitual - por Luis de la Fuente con la Selección para afrontar los compromisos internacionales ante Georgia y Bulgaria, hizo saltar las alarmas en el BayArena.

El incidente se produjo al filo del descanso. En un córner a favor del cuadro capitalino, el valenciano, que defendía el primer palo, se desplomó en el área pequeña en su intento de despejar el balón. Pudo apreciarse en un incio que fue el atacante rival, Andrej Ilic, quien le había propiciado un golpe, pero la repetición de la acción aclaró que fue Kofane, su compañero, quien le golpeó fortuitamente en la sien.

Las asistencias médicas ingresaron rápidamente al terreno de juego, pues recibieron la llamada de los futbolistas, preocupados por un Grimaldo cuya brecha no paraba de sangrar. Le inmovilizaron y se lo llevaron en camilla. Iba a entrar Arthur en su lugar, pero Hjulmand frenó el cambio para ahorrarse una ventana.

Se le realizarán más pruebas para descartar cualquier traumatismo craneoencefálico de gravedad que pudiera hacer peligrar su presencia con la Selección. De todas formas, es altamente probable que Luis de la Fuente cite a Álvaro Carreras o a Alejandro Balde para sustituir al que estaba siendo el mejor futbolista del Leverkusen en este inicio de curso: cuatro tantos - tres obras de arte incluidas - y dos asistencias en ocho encuentros.