Saltan las alarmas con Cucurella: también cae lesionado

No están siendo días sencillos para el fútbol español con la vista puesta en el Mundial del próximo verano, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Tras la confirmación de la grave lesión de Mikel Merino, que estará entre cuatro y cinco meses de baja y podría quedarse fuera de la lista de Luis de la Fuente para la cita mundialista, también se sumó a la enfermería Samu Aghehowa.

Pero aún hay más. El pasado martes sorprendió que Marc Cucurella se quedara en el vestuario al descanso y no disputara la segunda mitad del encuentro de la Premier League frente al Leeds, siendo sustituido por Jorrel Hato. La decisión llamó la atención de aficionados y analistas, que interpretaron el cambio como una simple medida para gestionar la carga de minutos de un jugador clave. Nada más lejos de la realidad.

Y es que Cucurella se lesionó y, por ello, no pudo continuar en el partido. El propio técnico del Chelsea, Liam Rosenior, confirmó este miércoles la lesión del lateral catalán. "Para Marc, es demasiado pronto para saber el alcance de la lesión", avanzó el técnico inglés, quien también confirmó que su presencia de cara al choque de FA Cup contra el Hull City está completamente descartada.

Cucurella le dedicó unas bonitas palabras de agradecimiento a Maresca / @cucurella3

"Le estamos haciendo pruebas y evaluaciones. Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga", concluyó Rosenior. Cabe destacar que, desde que tuvo que operarse del tobillo en diciembre de 2023, Marc Cucurella nunca había vuelto a pisar la enfermería. Pero esta vez no ha aguantado tantos minutos sobre el terreno de juego, siendo una pieza clave en el Chelsea.

El lateral catalán de los 'blues' ha disputado 35 encuentros esta temporada con el Chelsea, lo que le convierte en el cuarto jugador de campo con más minutos acumulados en el conjunto londinense. De esta manera, es seguro que Rosenior estará muy atento a las pruebas médicas que determinarán el alcance de este contratiempo físico, que desde Inglaterra esperan que sea lo más leve posible.