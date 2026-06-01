Saliba da el susto antes del Mundial

A pesar de estar entre los 26 elegidos para competir con Francia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, William Saliba es duda para la selección de Didier Deschamps tras la final de la Champions League entre PSG y Arsenal, tal como adelantó 'Foot-Mercato'.

El central francés disputó los 120 minutos, llegando a la tanda de penaltis, con molestias físicas. Al parecer, las molestias se habrían agravado tras el duelo, poniendo en tela de juicio la participación del defensor 'gunner' en la cita mundialista.

William Saliba contra Desire Doue durante la final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el PSG y el Arsenal / EFE/ANNA SZILAGYI

En las próximas horas, Saliba se someterá a una exhaustiva exploración en Clairefontaine, centro de entrenamiento de la selección francesa, para esclarecer el alcance de la lesión.

La noticia supone un tremendo varapalo para Deschamps, que está en riesgo de perder a uno de los centrales titulares de la selección. Tras una temporada excepcional con el Arsenal, Saliba ha disputado 50 encuentros entre todas las competiciones, ganando la Premier League y llegando a la final de la EFL Cup y la Liga de Campeones.

El 'muro' francés se auguraba como pieza clave de la zaga francesa, pero este incidente podría truncar los planes de Deschamps en la inminente Copa del Mundo. El 16 de junio empieza el Mundial para Francia con el primer partido ante Senegal en fase de grupos. Desde hoy, comienza la cuenta atrás para Saliba.