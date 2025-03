Saliba cierra la puerta al Madrid

El Real Madrid busca central de cara a la próxima temporada. El conjunto blanco ha sondeado a varios pretendientes, pero uno de ellos ya ha cerrado la puerta a su llegada al club blanco. Se trata de William Saliba, que aseguró en rueda de prensa querer seguir en el Arsenal a pesar de los rumores sobre una posible salida rumbo a Chamartín.

El Arsenal se enfrenta este miércoles al PSV en la vuelta de unos octavos de Champions que dejó prácticamente sentenciados en el partido de ida, tras endosarle un 1-7 al cuadro neerlandés en el Philips Stadion. En ese contexto, Saliba atendió a los medios de comunicación para referirse a la actualidad del club y su futuro como 'gunner'.

"Estoy muy contento aquí. Llevo aquí dos años y medio. No hay nada. Estoy contento aquí y quiero seguir aquí. ¿Negociaciones contractuales? Todavía no, porque quedan algunos años, así que no hay prisa en este momento. Estoy feliz aquí, eso es todo”, sentenció William en su comparecencia.

El central francés tiene por delante dos temporadas más de contrato y en los últimos meses ha sido vinculado con un posible movimiento al Madrid. Saliba, quien ha destacado en el Arsenal de Mikel Arteta como gran líder de la defensa, dejó claro que quiere ganar títulos con el club.

"Quiero ganar cosas importantes con el Arsenal. Si te vas de este club sin ganar nada, los aficionados se olvidarán de ti. Quiero ganar cosas grandes aquí”, sentenció.

El equipo londinense, casi clasificado a la próxima ronda tras la ventaja de la ida, enfrentará justamente a los merenges o al Atlético de Madrid en la ronda de cuartos. Cuando le preguntaron si el Arsenal era capaz de ganar un torneo que nunca ha conquistado, Saliba respondió: “Si no creemos o no soñamos con ganar la Champions, no tiene sentido jugar… Podemos hacerlo, todos creemos que podemos hacerlo. Tenemos que trabajar”.

AUTOCRÍTICA

El defensa de 23 años admitió que no ha estado satisfecho con su rendimiento esta temporada, a pesar de que el Arsenal tiene el mejor registro defensivo de la Premier League y solo ha encajado cuatro goles en nueve partidos de Champions. “Quiero ser algún día el mejor defensor del mundo”, afirmó. “Sé que tengo que trabajar mucho y ganar trofeos también, pero ese es mi sueño”.

“No soy el mejor en este momento porque, para mí, esta temporada no ha sido tan buena. Tengo que revisar mi temporada, trabajar en mi juego. Pero esta temporada no ha sido tan buena. Tengo que fijarme especialmente en mi compañero, Gabriel, que ha estado muy, muy bien este año. Hay algunos defensores mejores que yo, pero, por supuesto, tengo que concentrarme en mí mismo y trabajar más”.