Salen en defensa de Umtiti: "Las críticas son totalmente infundadas"

No está siendo un Mundial fácil para Samuel Umtiti. Ni siquiera fuera del terreno de juego se libra de las críticas. Sin embargo, por suerte para él, ha encontrado un defensor tras los comentarios que ha recibido en Francia por su participación como comentarista televisivo durante el Mundial. El presidente del grupo M6, David Larramendy, salió en defensa del excentral del FC Barcelona y aseguró que el canal está "muy contento" con su trabajo.

En una entrevista concedida a 'L'Équipe', Larramendy hizo un balance muy positivo de la retransmisión del torneo, que calificó como "el mayor acontecimiento publicitario de la historia" de M6, aunque también aprovechó para responder a quienes han cuestionado el papel de Umtiti en las emisiones.

"Creo que Samuel es un compañero fantástico para Julien Brun. Como tercer comentarista de los partidos de la selección francesa, junto a Xavier Domergue y Benoît Cheyrou, no está ahí para reemplazar a Benoît en los comentarios y sabe cuándo aportar su experiencia como campeón del mundo en 2018", explicó el presidente del grupo audiovisual.

"Está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien"

Larramendy fue aún más contundente al valorar las críticas que ha recibido el exinternacional francés: "¡Las críticas son totalmente infundadas! Está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien; estamos muy contentos por ello".

El máximo responsable de M6 dejó claro que la cadena mantiene plena confianza en el exjugador del Barça y aseguró que están convencidos de que su experiencia al máximo nivel aporta un valor añadido a las retransmisiones de la selección francesa.

Durante la entrevista, Larramendy también respondió a otra de las críticas dirigidas a la cobertura de M6 como es la rapidez con la que la cadena da paso al programa posterior al partido, incluso cuando juega Francia.

"Para las semifinales, haremos todo lo posible para cambiarlo", aseguró. Además, defendió el formato del espacio postpartido. "Ophélie Meunier es una muy buena presentadora, rodeada de un grupo de personalidades que tienen algo que decir. Al igual que nuestros comentaristas, han encontrado el tono adecuado para dirigirse tanto al aficionado más acérrimo como al completo novato", sentenció.

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De esta manera, las declaraciones del presidente de M6 evidencian el respaldo interno del grupo a Umtiti, que sigue dando sus primeros pasos como comentarista después de una carrera como futbolista marcada por la conquista del Mundial de 2018 con Francia y su posterior declive por la lesión de rodilla.