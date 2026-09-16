Sale a la luz el vídeo de la detención de Sterling por conducir bajo los efectos del gas de la risa

Raheem Sterling, futbolista actualmente sin equipo pero con pasado en Feyenoord, Arsenal, Chelsea, City y Liverpool, se encuentra en el ocaso de su carrera a la edad de 31 años. Eso sí, la principal preocupación de los últimos tiempos para el internacional con Inglaterra no estaba relacionada con lo deportivo, ya que en mayo sufrió un accidente en su Lamborghini Urus y fue detenido por la policía, cerca del enlace de Minley en la autopista M3 de Hampshire.

Sin embargo, lo grave de lo sucedido, más allá del propio accidente, fue cómo fue acusado de conducción temeraria y de posesión de óxido nitroso, popularmente conocido como 'gas de la risa'. Ahora, ha salido a la luz el vídeo de la detención del extremo, mientras que el propio Sterling ha admitido los cargos de conducción peligrosa, posesión de drogas y de no haber querido someterse al control para detectar si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

"Deje el teléfono, déjese de juegos. No se tense"

En el vídeo de la cámara corporal del policía, publicado por el 'Daily Mail', se puede observar cómo el delantero llevaba seis cartuchos de óxido nitroso, además de un globo desinflado en el regazo. También se ve cómo el agente pregunta a Sterling si puede salir un momento, a lo que la exestrella de la Premier no responde.

Acto seguido, el policía añade de forma contundente "así que se niega a responder, de acuerdo", justo antes de ordenarle que "deje el teléfono" y que "se deje de juegos", para finalmente proceder con su detención, después de pedirle que coloque los brazos a la espalda.

Por otra parte, durante la vista en el Tribunal de Magistrados de Basingstoke se contó que Raheem Sterling estaba tan afectado por el gas de la risa que fue totalmente incapaz de tocarse la nariz con el dedo o caminar colocando un pie delante del otro, pruebas básicas de la comisaría. "Sterling parecía callado, retraído y aletargado, además de mostrarse inquieto y moverse constantemente. Tenía los párpados caídos, un signo compatible con la fatiga o la intoxicación por drogas. Afirmaba sentir mucho frío, a pesar de que nos encontrábamos en plena ola de calor, con temperaturas de 33 grados", expuso el abogado Simon Jones.

Finalmente, el futbolista reconoció tener un problema con el consumo de la sustancia, pese a que su uso está penado en Inglaterra desde el año 2023. Ahora, habrá que ver los siguientes pasos que tomará Raheem Sterling en su carrera, puesto que continúa como agente libre desde que finalizara su paso por el Feyenoord.