Sale a la luz el nuevo acuerdo secreto de Cristiano con Jorge Jesus: ¡Un mínimo de partidos jugados y mismas primas!

Cristiano Ronaldo es la principal estrella del Al Nassr, y también del fútbol saudí. El portugués cuenta con un nuevo entrenador esta temporada, el también luso Jorge Jesus, con quien habría llegado a un acuerdo sobre el número de partidos que jugará esta temporada con su equipo.

El portal 365Scores reveló que existe un acuerdo condicional entre Cristiano Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus desde la llegada de este último al Al Nassr. Dicho acuerdo establece que el portugués no disputará todos los partidos de la temporada, sino que participará como mínimo en el 25% de ellos.

Esta medida se adoptó con el fin de preservar su estado físico y asegurar que mantenga un buen nivel competitivo, especialmente pensando en su objetivo de llegar en forma a la Copa del Mundo de 2026 con la selección de Portugal.

Además, Ronaldo habría solicitado que, en caso de que el club conquiste títulos locales o internacionales, se le otorguen íntegramente las recompensas económicas contempladas en su contrato.

De este modo, la misma fuenta apunta que la directiva considera que el pacto no solo protege la condición del jugador como una estrategia que garantiza la continuidad de CR7 al máximo nivel, sino que también lo mantiene motivado y comprometido en la lucha por trofeos.