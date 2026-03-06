Salah se toma la revancha

No había mejor motivación para el Liverpool que el último partido de Premier League. Un encuentro que se saldó con victoria del Wolves en el tiempo añadido (2-1) y que sacó los colores a los de Arne Slot por errores clamorosos que costaron los tres puntos. Asaltar el Molineux Stadium tres días después de su última visita no era una tarea fácil, pero ahí estaban los pupilos de Arne Slot para demostrar lo contrario.

Esta vez fue Mohamed Salah quien se encargó de cambiar el guion del partido y se echó el equipo a la espalda. Primero, con una gran acción individual que acabó con la asistencia de Curtis Jones a Andrew Robertson. El escocés se sacó de la chistera un zapatazo que batió a Sam Johnstone de forma inapelable. Prácticamente sin tiempo para coger aire, el segundo gol llegó a la inversa: un centro de Robertson y el remate del egipcio.

Curtis Jones tampoco quiso perderse la fiesta 'red' y anotó el tercer tanto con un remate desde fuera del área con su pierna izquierda. Con el duelo visto para sentencia, Slot agitó el banquillo y dio entrada a Frimpong, Wirtz, Konaté, Morrison y Nyoni para dar descanso a Salah, Mac Allister, Gakpo, Van Dijk y Ngumoha. Robert Owen Edwards, ante el baño 'scouser' también reservó a algunos de sus jugadores de cara a los próximos compromisos.

Ya en el tiempo añadido, Hwang Hee-Chan endosó el gol de la consolación desde el centro del área, tras un gran contraataque. Así pues, el Liverpool pasa a la siguiente ronda (1-3) y se sacude las malas sensaciones de la Premier.