Salah salva a Egipto

Mohamed Salah le dio la victoria por 2-1 a Egipto ante Zimbabue con un gol en el minuto 91, mientras que Sudáfrica derrotó con el mismo resultado a Angola en un partido apretado de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa de África de fútbol, que se disputa en Marruecos hasta el 18 de enero.

Egipto consiguió lo que quería al filo del pitido final tras más de 30 tiros, ante una resistente Zimbabue que se adelantó a los 20 minutos con el gol de Prince Dube.

El delantero Omar Marmoush, del Manchester City, hizo el empate para los egipcios a la hora de partido, momento en el cual el campo se inclinó hacia la portería zimbabuense, defendida con garantías por Washington Arubi.

Cuando todo parecía perdido e imperaba la falta de puntería en los delanteros egipcios, llegó Salah con una gran definición en el área para darle los tres puntos a su equipo y colocarle en segunda posición del Grupo B, igualado con Sudáfrica.

Un conjunto sudafricano que sudó de lo lindo para superar a su rival, pero que consiguió vencer con un tanto de Lyle Foster en el minuto 79 y sumar tres puntos que le permiten liderar el grupo B.

Oswin Appollis puso el 1-0 antes del ecuador de la primera mitad, pero Show igualó la contienda en el minuto 35. Sudáfrica tuvo el control y Angola el peligro, pero la diferencia la hizo Foster con un potente disparo a la escuadra desde la frontal del área.

También se disputó este lunes el Mali-Zambia, partido correspondiente al Grupo A en el que se igualaron las fuerzas con un empate por 1-1, que deja a Marruecos como líder en solitario tras su victoria por 2-0 ante Comoros del domingo.

El Bilal Touré falló un penalti al filo del descanso para Mali, pero su compañero Lassine Sinayoko hizo justicia con el 1-0 a la hora de partido. Sin embargo, un cabezazo de Patson Daka en el minuto 92 le dio un valioso empate a la selección de Zambia.