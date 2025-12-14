Salah recibe el perdón de Anfield y en Egipto ya le esperan: "Los que le atacan son unos payasos"

Mohamed Salah no vive dias fáciles en el Liverpool. El egipcio recibió el indulto de Arne Slot este sábado para jugar ante el Brighton & Hove Albion en la jornada 16 de la Premier League, y se marchó de Anfield ovacionado y dejando imágenes de fusión con su afición.

Las declaraciones del delantero hace apenas una semana tras el empate ante el Leeds, en las que aseguraba que le parecía que "alguien no me quiere en el club", provocaron un gran terremoto en Inglaterra, y le supusieron el castigo de su entrenador para el partido de la Champions League en Milán ante el Inter.

Tras unos días de incertidumbre, entrenador y jugador hablaron en una conversación privada este viernes, y parece que el 'caso Salah' ha quedado, por ahora, olvidado: "Fue una decisión fácil volver a meterle en el equipo. Lo que hablamos se quedará entre nosotros. Le necesitábamos y dio la asistencia del 2-0, lo cual fue muy bueno", indicó Slot tras el partido.

A pocas horas de poner rumbo a Egipto este lunes para preparar la inminente Copa de África de este mismo mes en Marruecos, Salah se marcha con la mente tranquila y acallando los rumores de que este podría ser su último partido con la camiseta 'red'.

"Desde Egipto, la situación de Mohamed Salah en el Liverpool se sigue con muchísima atención, porque no es solo un jugador destacado en uno de los clubes más grandes del mundo, sino también un símbolo y la imagen del fútbol egipcio y árabe", dice a SPORT Ahmed Abdelaal, jefe de redacción en la televisión egipcia OnTime Sports. "La afición aquí entiende que Salah atraviesa una etapa delicada en su carrera, ya sea por las constantes conversaciones sobre ofertas desde Arabia Saudí, por el tema de la renovación de su contrato, o por los cambios en el equipo bajo el nuevo entrenador".

Salah, elegido el mejor jugador de la Premier la temporada pasada, renovó con los 'reds' el verano pasado, y tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2027. Actualmente, según los datos de los medios ingleses, es el jugador que más cobra de la plantilla y Arabia Saudí ya ha mostrado interés por hacerse con sus servicios en más de una ocasión. En el caso de no continuar en el Liverpool, esa opción sigue siendo la que suena con más fuerza.

"Los aficionados consideran que Salah continúa ofreciendo un rendimiento estable, manteniendo su influencia en el equipo tanto en goles como en asistencias, y siendo además la principal figura de experiencia dentro del vestuario. También existe la convicción de que cualquier decisión que tome estará basada en la máxima profesionalidad, ya que siempre ha mostrado lealtad y respeto hacia el club y los aficionados", añade Abdelaal. "Hay cierta preocupación natural sobre la posibilidad de que pueda marcharse en un futuro cercano, especialmente teniendo en cuenta su edad y la opción viable de un traspaso al fútbol saudí. Pero incluso ese escenario no se ve de forma negativa en Egipto; más bien se interpretaría como una recompensa lógica a una carrera extraordinaria en la que alcanzó la cima del fútbol europeo".

Por su lado, Suhail Al-Shami, periodista egipcio de Besraha, destaca que "aunque muchos egipcios tienen desacuerdos con Salah debido a algunas de sus posturas, aquí todos le apoyan, y le consideramos una leyenda". Según él, hay descontento en el país por la manera en la que se ha tratado a su tocayo en el Liverpool por la "falta de respeto y reconocimiento por parte del club, especialmente porque sacrificó el dinero saudí por el bien del equipo. Vemos a quienes lo atacan, como Jamie Carragher, como payasos".

A pesar de todo, Abdelaal afirma que desde el país musulmán, ilusionados por ganar la Copa de África, se percibe al futbolista como "una gran figura que atraviesa una etapa de transición, pero que aún cuenta con un apoyo total y un cariño absoluto. Decida lo que decida sobre su futuro, seguirá siendo la personalidad deportiva más influyente y motivo de orgullo para todos los egipcios".