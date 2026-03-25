Salah se pone libre en el mercado: los tres posibles destinos del egipcio

El de ayer fue el día de las despedidas. En cuestión de horas, dos leyendas del fútbol europeo anunciaron el adiós del club de su vida. Primero lo hizo Griezmann, que pondrá punto final a su etapa en el Atlético de Madrid a final de temporada marchándose al Orlando City SC de la MLS. Y horas más tarde fue Salah quien desveló que deja el Liverpool.

El delantero egipcio, con un vídeo publicado en redes sociales, comunicó que dejará la entidad 'red' tras nueve años en Anfield. En su caso, la estrella de la Premier todavía no tiene destino, por lo que se le abre ahora un abanico de posibilidades para afrontar el último capítulo de una trayectoria impecable.

En ese sentido, Mohamed Salah todavía no ha tomado ninguna decisión. De hecho, ni siquiera su agente tiene conocimiento de los planes del futbolista. "No sabemos dónde jugará Mohamed la próxima temporada. Eso también significa que nadie más lo sabe", aseguró su representante Ramy Abbas, con la voluntad de anticiparse a cualquier rumor sobre su futuro desmintiéndolo antes de que se produzca.

A coste cero

Sea como sea, cualquier equipo interesado en hacerse con los servicios de Salah no deberá pagar ni un solo euro. Al menos en cuanto a traspaso. Según se desveló minutos más tarde del adiós oficial, el Liverpool permitirá al atacante egipcio marcharse con la carta de agente libre bajo el brazo. Pese a que su contrato con la entidad 'red' se extiende hasta el 30 de junio de 2027, en Anfield han querido agradecerle todo su legado llegando a un acuerdo para que pueda abandonar el club a coste cero.

No en vano Salah se ha erigido en uno de los mejores futbolistas de la historia del Liverpool, donde ha militado las últimas nueve temporadas tras llegar procedente de la Roma y donde ha conquistado una Champions League, dos Premier Leagues, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, dos EFL Cups, una Community Shield y otra FA Cup.

Un palmarés para enmarcar que le ha permitido ser el único dueño de su futuro. "Irse nunca es fácil. Me diste el mejor momento de mi vida. ¡Siempre seré uno de ustedes! Este club siempre será mi hogar, para mí y para mi familia. Gracias por todo. Gracias a todos ustedes, nunca caminaré solo", expresó Salah en un comunicado.

Tres posibles destinos

Todavía debe finalizar la temporada, con el Liverpool vivo en la Champions (cuartos de final frente al PSG) y en la FA Cup (cuartos de final frente al City) y peleando por disputar la próxima edición de la Liga de Campeones en una campaña 25/26 no del todo positiva en la Premier. Pero a partir del 30 de junio, Salah afrontará un nuevo capítulo -quizás el último- en su carrera con tres posibles destinos en el horizonte.

Mohamed Salah celebrando el gol del empate frente al Wolves / ANDREW POWELL

El más probable es Arabia Saudí, cuya liga lleva mucho tiempo detrás del delantero egipcio, ofreciéndole una oferta de 200 millones de euros en 2023 e incluso tanteándole durante el pasado mercado de invierno aprovechando sus problemas personales con Arne Slot, entrenador 'red'.

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Pero en las quinielas no se descarta tampoco la opción estadounidense. La MLS, que precisamente este martes anunció la llegada de Antoine Griezmann, es siempre una opción atractiva, más todavía con la presencia de Leo Messi en busca del gol número 1.000 de su carrera. Más remota, en cambio, parece la opción europea, que le permitiría seguir compitiendo al más alto nivel y seguir disputando competiciones como la Champions. Calidad y ganas no le faltan, pero el aspecto económico se reduciría considerablemente en comparación con Arabia o Estados Unidos.