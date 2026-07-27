A Salah se le acaba el tiempo: tiene 24 horas para decidir su futuro

El Besiktas sigue a la espera de la respuesta definitiva de Mohamed Salah sobre su posible fichaje. Según informó el medio Kartal Record, la directiva del equipo todavía no sabe si el delantero egipcio vestirá la camiseta blanquinegra esta temporada.

Tras finalizar su contrato con el Liverpool, Salah se encuentra como agente libre y ha recibido una importante oferta del Besiktas. Los rumores apuntan a un acuerdo verbal previo y a un salario de hasta 15 millones de euros por temporada, con un contrato de uno o dos años.

Incluso se ha informado de que su abogado ya se encuentra en Estambul para cerrar los últimos detalles. Este fichaje supondría un golpe de efecto para el Besiktas, que busca reforzarse de forma ambiciosa para pelear por el título de la Superliga turca frente a Galatasaray y Fenerbahçe.

Un plazo de 24 horas para decidir

Sin embargo, la operación todavía no está cerrada y depende por completo de la decisión final del jugador. Según el Besiktas, el club ha dado a Mohamed Salah un plazo de 24 horas para responder a una propuesta de contrato de dos años que podría elevar sus ingresos totales hasta casi 20 millones de euros, además de unos 22 millones de dólares en conceptos adicionales.

El periodista turco Ogün Sahinoglu ha revelado que, aunque ya existe un principio de acuerdo por un salario garantizado de 15 millones de euros anuales, la operación se ha complicado debido a las exigencias de su representante, Ramy Abbas, en relación con las cláusulas contractuales y los derechos de imagen.

Kartal Record también señala que Salah estaría dispuesto a rebajar sus pretensiones salariales para facilitar su llegada a Turquía, aunque el desenlace se conocerá en las próximas horas.

Se va como agente libre

El delantero egipcio decidió poner fin a su etapa en el Liverpool y ahora se encuentra sin equipo. El Besiktas espera una respuesta definitiva antes de que finalice el día. Según fuentes turcas, la directiva mantiene negociaciones avanzadas con el futbolista, aunque el acuerdo todavía no está cerrado.

Así lo ha confirmado el presidente del club, Serdal Adali. El dirigente explicó que el delantero y su entorno aún no han respondido a la propuesta presentada hace unos días.

"Le hemos dicho a Salah y a su agente que esperamos que nos comuniquen su decisión en breve. Desde nuestras primeras reuniones, hemos evaluado cada aumento y modificación solicitados teniendo en cuenta los intereses del Besiktas y hemos presentado nuestra oferta definitiva. La decisión está ahora en manos del jugador y esperamos una respuesta pronto", afirmó Adali.

Salah es agente libre tras concluir su etapa en el Liverpool. Su incorporación al Besiktas sería uno de los fichajes más sonados del verano en Turquía y ha generado una enorme expectación, aunque persisten las dudas sobre si el egipcio aceptará la oferta o preferirá esperar otras oportunidades.