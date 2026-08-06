¿Por qué Salah ha fichado por el Trabzonspor?

Mohamed Salah seguirá su carrera en Turquía. Pero no en el Besiktas; en el Trabzonspor. Tras una sorprendente decisión, el futbolista egipcio rechaza las ofertas que tenía de Arabia Saudí y ha firmado como agente libre en su nuevo club para los dos próximas temporadas. La gran pregunta es: ¿Por qué Salah ha decidido fichar por el Trabszonspor? Puede haber varios motivos, pero uno está más que claro.

Salah aterrizó este miércoles en el país otomano y fue recibido como un héroe. Miles de personas se dieron cita para dar la bienvenida a su nueva estrella, que todavía no ha dicho su última palabra en el mundo del fútbol. "Es increíble, no recuerdo haber visto nunca nada parecido antes", aseguró el egipcio, impactado por la tremenda aglomeración tanto en Estambul como Trebisonda.

El extremo de 34 años será el jugador mejor pagado de la liga turca, con un salario de alrededor de 17 millones de euros por temporada. Unas cifras a las que no llegó con el Besiktas, que parecía mejor situado para hacerse con los servicios del egipcio. Finalmente, no se llegó a un acuerdo en términos económicos y Salah jugará en uno de los equipos rivales.

Este es el principal motivo por el que Salah jugará en el Trabszonspor: el increíble sueldo que percibirá durante los dos próximos años. Además de eso, el equipo turco está formando una plantilla competitiva para hacer un buen papel en Europa. 'Mo' no es el único que ha fichado este verano por los otomanos; también lo han hecho Ruslan Malinovskyi y André Onana.

Salah no solo jugará en la Superliga turca, sino que también lo hará en Europa League. Todavía se dejará ver por el Viejo Continente y competirá a un nivel de élite. Algo que no habría sucedido si hubiera aceptado cualquier oferta procedente de Arabia Saudí, que también llegó a interesarse por el jugador. Al-Ittihad y Al-Diriyah estaban pendientes de la decisión del ex del Liverpool.

Por tanto, la decisión de Salah tiene en cuenta dos principales factores: el dinero y la competitividad. Para el egipcio también era importante seguir en la élite, compitiendo en Europa, y disfrutando de los últimos años de su carrera. Aunque Arabia hubiera sido capaz de poner algo más dinero que el Trabzonspor, la diferencia no compensaba para renunciar a jugar la Europa League.

Lucirá el dorsal 61

El debut de Salah en Turquía está programado para el próximo sábado 15, cuando el Trabzonspor debutará en la Superliga turca contra el Kasimpasa. Esta última temporada ha jugado 37 partidos (diez de ellos en Champions), anotando 10 goles y repartiendo nueve asistencias. Unos números que no tienen nada que ver con el curso 2024/25, donde tuvo un impacto descomunal en la Premier (29 goles y 18 asistencias).

El futbolista egipcio lucirá el número '61' en el dorso, una decisión que también sorprendió. Se trata de un guiño a la ciudad de Trabzon, cuyo prefijo telefónico es el 61. Además, esta cifra se ha convertido en un símbolo de identidad del club y de la afición, que celebra el minuto 61 con cánticos y bengalas en cada partido.