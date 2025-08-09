Salah ataca a la UEFA por el homenaje al 'Pelé palestino': "¿Podéis decir cómo murió, donde y por qué?

El pasado miércoles, Suleiman Al-Obeid, conocido como el 'Pelé palestino' por su gran trayectoria, murió a los 41 años después de un ataque del ejército de Israel a la franja de Gaza. La UEFA optó por dedicar un post al jugador, con un mensaje que no se tomó de la mejor manera Mohamed Salah, futbolista del Liverpool, que consideró que no daba los suficientes detalles.

"Despedimos a Suleiman Al-Obeid, el 'Pelé palestino'. Un talento que dio una enorme esperanza a innumerables niños, incluso en los tiempos más oscuros", publicó el mayor organismo del fútbol europeo en sus redes sociales como recuerdo del jugador. Las respuestas al tuit fueron veloces por la escasez de contenido informativo que había en él.

Es entonces cuando apareció Salah, que no dudó en responder. "¿Nos podéis decir cómo murió, dónde y por qué?", dijo el jugador del Liverpool. Otra leyenda de la Premier League, Eric Cantona, se refirió a la muerte del jugador. "Israel acaba de asesinar a la estrella del futbol palestino Suleiman Al-Obeid mientras esperaba por ayuda en Rafah. Él fue nombrado “El Pelé de Palestina”. ¿Cuánto tiempo más vamos a dejar cometer este genocidio?".

Más de 100 goles durante su trayectoria

"Fue martirizado después de que las fuerzas israelíes atacaran a quienes esperaban ayuda humanitaria", publicó la Federación Palestina de Fútbol. Al-Obaid inició su carrera en el Khadamat Al-Shati y llegó a participar en partidos de clasificación para el Mundial de 2014. Más de 100 goles abalan su trayectoria, lo que lo convirtió en el mejor jugador de la historia del fútbol palestino.

La noticia conmocionó al mundo del deporte, ya que Suleiman Al-Obeid era un gran ejemplo en Palestina, además de ser padre de cinco hijos. Su fútbol lo convirtió en todo un referente. El mensaje de la UEFA provocó el enfado de Salah, que quiso matizar que la muerte el futbolista no fue, ni mucho menos, natural a sus 41 años.